«Конъюнктурное явление»: экономист о резком падении цен на нефть Urals Экономист Беляев: падение цены на нефть Urals — конъюнктурное и временное явление

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Падение цены на нефть Urals до $43,72 за баррель — явление конъюнктурное и однозначно временное, заявил в беседе с NEWS.ru кандидат экономических наук Михаил Беляев. По его мнению, через некоторое время нефть этой марки вновь подорожает до $60-65 за баррель.

Он пояснил, что падение цены может быть реакцией на введение странами Запада потолка на отечественную нефть и других ограничений. Кроме того, это может означать снижение потребности именно в нефти марки Urals по причине заполненности европейских хранилищ и общего уровня удовлетворения текущих потребностей в ЕС.

В тоже время, по мере расходования запасов и росту потребностей, Европа опять будет вынуждена возобновить закупки, и цена вернется к значениям в $60-65, — сказал эксперт.

Страны Евросоюза, G7, а также Австралия утвердили потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель. Новые ограничения затрагивают как поставки сырой нефти, так и нефтепродуктов. Предельная стоимость будет регулироваться в соответствии с рынком. Первые нововведения начали действовать с 5 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что Москва работает над тремя возможными ответами на ограничения. Первый из них — полный запрет продажи сырья странам, которые поддержали данные ограничения. Другие варианты предусматривают запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен, вне зависимости от того, какая страна выступает получателем, и введение индикативной цены на нефть Urals к эталонному сорту Brent с запретом продаж при увеличении дисконта.