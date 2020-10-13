Кому это выгодно: грозит ли бесплатной медицине реформа ОМС

Представители Банка России и Министерства финансов на площадках Госдумы отказались поддержать правительственный законопроект. В документе говорится о передаче Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФФОМС) полномочий страховщиков по организации медицинской помощи, оказываемой федеральными медорганизациями. Проще говоря, из процесса должны выпасть частные страховые компании. Объёмы предоставления медпомощи и нормативы затрат на неё будет устанавливать правительство. В ФФОМС на оперативный запрос ответить не смогли. Медицинские эксперты не верят в то, что реформа ОМС улучшит качество услуг в поликлиниках, больницах и медцентрах.

Помимо того, в два раза снижается объём финансирования расходов на ведение дел (РВД) страховщиками: с 1–2% до 0,5–1% от суммы средств, поступивших по дифференцированным подушевым нормативам. Тем самым правительство рассчитывает сэкономить до 6,8 млрд рублей к 2023 году.

Однако такие новшества страховщикам уже не нравятся. Накануне президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс даже направил Владимиру Путину письмо (его цитируют « Ведомости »), где выразил уверенность, что реформа приведёт к снижению качества и доступности медпомощи для граждан и разрушению единой системы ОМС. Особо глава ВСС подчеркнул, что предлагаемые изменения не обсуждались публично, хотя они очень значительны.

Как объяснил NEWS.ru помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, «спорный» законопроект призван повысить доступность высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой на базе федеральных центров для наиболее тяжёлых больных, нуждающихся в такой помощи, и защищает интересы пациентов. К сожалению, на настоящий момент в ряде регионов отмечается дефицит её доступности.

В обязанности Фонда, согласно законопроекту, будет входить проведение контроля объёмов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, оказываемой федеральными центрами. При этом утверждение порядка функционирования организации и проведения такого контроля передаётся Минздраву России.

К проведению экспертизы качества медпомощи, как и сейчас, будут привлекаться независимые специалисты, включённые в федеральный реестр экспертов качества медицинской помощи.

В пресс-службе Минздрава отметили, что законопроекты бюджетного пакета процедуру общественного обсуждения не проходят.

Но, увы, Банк России выступает против законопроекта, который предусматривает переход на систему прямого финансирования отдельных медицинских организаций со стороны ФФОМС, а также существенное уменьшение размера средств, предназначенных на расходы на ведение дел медицинских страховщиков.

По мнению Центробанка, при подготовке законопроекта не были учтены возможные последствия для системы ОМС уменьшения норматива, в том числе возможный уход всех страховых организаций из субъектов РФ, а также увеличение затрат на финансирование деятельности территориальных фондов ОМС в целях предоставления услуг застрахованным вместо страховых организаций.

Кроме того, не принята во внимание невозможность обеспечения непрерывности процесса сопровождения застрахованных лиц страховыми организациями на всех этапах оказания медицинской помощи в случае обращения застрахованного лица в федеральное медицинское учреждение. Страховыми организациями накоплен достаточный опыт по обеспечению защиты прав и интересов застрахованных лиц, отметили в регуляторе.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Предлагаемые законопроектом изменения могут привести к вынужденному уходу страховых организаций из сферы ОМС, в то время как создание системы контроля качества медицинской помощи и экспертизы со стороны федерального и территориальных фондов ОМС потребует значительного времени. Это существенно снизит степень защиты пациентов, подчеркнули в пресс-службе Банка России.

Об этом уже многие успели сказать, что между ФФОМС и медорганизациями существует некая прослойка, которая имеет «непонятный» функционал, на уровне которого «исчезает» часть средств. А средства при этом существенные! Вроде бы здесь же можно повлиять на контроль за качеством медицинской помощи. В России есть институт страховых представителей, которых из граждан, по сути, никто не видел. А они должны, по задумке, обеспечивать качество медпомощи пациентам. Нововведение предполагает сэкономить на передаче фондам существенные средства. А функция контроля уйдёт непосредственно в руки ФФОМС. Владимир Круглый член комитета Совета Федерации по социальной политике и заслуженный врач РФ член комитета Совета Федерации по социальной политике и заслуженный врач РФ

По словам Круглого, оппоненты реформы полагают, что это откат назад, с этим нарушаются страховые принципы, возникает ведомственный монополизм, появляется риск некоторой коррупциогенности.

Я думаю, что истинная причина такого напряжения со стороны страховых медорганизаций состоит в том, что они опасаются того, что это некий первый шаг к тому, чтобы вообще вытеснить страховые медицинские организации с рынка. Это всем напоминает 1990-е. Тогда царило прямое бюджетное финансирование ФФОМС лечащих организаций. Сейчас же ФФОМС платит страховым компаниям, а уже последние платят медицинским организациям за оказание услуги по факту выполненной работы. При этом часть денег страховщики оставляют себе, — отметил он.

По мнению Круглого, реформа ОМС никак не скажется на качестве медпомощи, получаемой гражданами. Россияне перемены на себе вряд ли как-то прочувствуют, отмечает он. Сенатор не уверен, что это увеличит доступность медпомощи, как это обещают нам реформаторы. При этом, отметил законодатель, «на доступности бесплатной медицины для рядовых россиян успех реформы ОМС никак не скажется».

В любом случае доминировать должна только та система, где клиент всегда прав. Но в системе ОМС клиент не всегда прав. В 30–40% случаев жалоб на систему вам скажут, что ваша жалоба необоснованна. А в случае с проведением новой реформы возникнет монополия ФФОМС. Но как можно контролировать качество, если ты подчиняешься одному только лицу? Это же дракон с тремя головами. Это реформа лишь в пользу ФФОМС, который перетягивает на себя огромное финансовое одеяло. Все медицинские организации будут сосредоточены на него, и он же регулирует всю их сферу деятельности. ФФОМС требует доминирования, но без системы сдержек и противовесов не будет качества и прозрачности. Алексей Старченко член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре

Старченко отметил, что новую реформу ОМС невозможно вынести ни на какое общественное обсуждение, поскольку никто не станет читать многостраничных документов, да и «каждый станет тянуть на себя одеяло».