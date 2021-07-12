Компания Shell откажется от участия во всех нефтегазовых проектах в России

Компания Shell объявила о намерении отказаться от участия во всех нефтегазовых проектах в России. В первую очередь она прекратит спотовые закупки нефти, сообщается в пресс-релизе на официальном сайте.

В качестве немедленного первого шага компания прекратит все спотовые закупки российской сырой нефти, — говорится в тексте.

В компании заявили, что откажутся от продления всех срочных контрактов с российской стороной и переориентируют цепочки поставок, чтобы «исключить российские объёмы». При этом в Shell признали, что на это могут потребоваться недели и допустили снижение производительности на некоторых нефтеперерабатывающих заводах.

Кроме того, компания закроет свои станции технического обслуживания, производство авиационного топлива и смазочных материалов в России. Данный процесс начнётся незамедлительно.

Ранее австралийские нефтяные компании Viva Energy и Ampol заявили о приостановке закупок сырой нефти из России. Свои действия они объяснили ситуацией на Украине.

Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо призвал не делать мировую энергетику заложницей политических и иных разногласий в свете текущей ситуации на рынке нефти. По состоянию на 7 марта цена барреля нефти марки Brent превысила отметку $130. Таким образом был преодолён пиковый показатель 2012 года $128 за баррель.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что РФ готова к отказу Европы от отечественных энергоресурсов. По его словам, Москва понимает, куда перенаправить поставки, тогда как Европа не сможет быстро заместить российскую нефть на своём рынке.