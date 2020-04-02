Компании РФ и Белоруссии подписали контракты на поставку нефти

https://static.news.ru/photo/0c28d1f6-7506-11ea-b622-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rosneft/via Globallookpress.com

«Роснефть» и белорусские НПЗ подписали контракты на поставку нефти в Белоруссию.

Поставки будут осуществляться на условиях, о которых компания сообщала ранее — то есть с премией $5 за тонну, — сообщили журналистам в российской компании.

Советник президента «Транснефти», пресс-секретарь Игорь Демин сообщил «Интерфаксу», что пока документов для оформления маршрутных поручений не было. Однако графики поставок предусмотрены.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не намерен отказываться от российской нефти из-за удобства её транспортировки. При этом он подчеркнул, что не намерен «постоянно ползать на коленях, вымаливая эту нефть», и сообщил, что за последние месяцы в Белоруссии проведена большая работа по поиску альтернативных поставщиков нефти.

При этом 2 апреля в Минске выразили намеренность приобрести в РФ 2 млн тонн нефти по цене $4 за баррель. По словам премьер-министра страны Сергея Румаса, покупка может состояться в апреле 2020 года. На это в Кремле ответили, что такая ситуация невозможна, если не будет соответствующего рыночного предложения, писал NEWS.ru.