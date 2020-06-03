Компании группы «Аэрофлот» получили все субсидии в отличие от конкурентов

Три авиакомпании одной группы — «Аэрофлот», «Аврора» и «Россия» — получили субсидии по коронавирусу сразу, в отличие от других перевозчиков. Остальным компенсацию убытков из-за COVID-19 растянут помесячно.
Всего одобрены заявления 18 авиакомпаний, которым покроют убытки из-за вынужденного простоя. Всего перевозчикам должны выплатить 9,45 млрд рублей. При этом самую большую сумму должен был получить «Аэрофлот» — 7,89 млрд рублей,
За поддержкой обращалась 31 компания. Правительством было выделено на частичную компенсацию потерь авиаперевозчикам 23,4 млрд рублей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что первый замминистра транспорта и руководитель Росавиации Александр Нерадько сообщил о готовности аэропортов и авиакомпаний к возобновлению перевозок. Перед объявлением готовности было проведено расширенное заседание при участии общественных советов при Росавиации, Ростуризме и Роспотребнадзоре.
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