Компании группы «Аэрофлот» получили все субсидии в отличие от конкурентов

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Депутаты Госдумы РФ и правительство страны продолжают работу по выработке новых решений о поддержке пострадавших от пандемии коронавируса отраслей и предприятий малого и среднего бизнеса.

Об этом председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин рассказал в эфире телеканала «Россия 24». Он выделил сферы услуг и туризма как наиболее пострадавшие от событий последних месяцев. Володин отметил,...