https://static.news.ru/photo/ba1e537e-eb06-11e9-aa3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: SMG/ZUMAPRESS.com

Китайская делегация, возглавляемая вице-премьером Лю Хэ, покинет США 10 октября, после первого дня переговоров, которые должны были продлиться до 11 октября.

Сторонам не удалось достичь компромисса по ключевым вопросам. Американские заместители главных переговорщиков отказались рассмотреть возможность заморозки роста пошлин, представители КНР не согласились на принудительную передачу технологий и предоставление госсубсидий, передаёт South China Morning Post .

Как писал News.ru ранее, государственный секретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео заявил, что США вводят визовые ограничения в отношении членов правительства Китая и Коммунистической партии страны.