Китайский журналист объяснил упрямство Москвы в нефтяной войне с Эр-Риядом

https://static.news.ru/photo/c50f6954-7507-11ea-ae2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roxanne Persson/flickr.com

Китайское издание Sohu объяснило упрямство России в противостоянии Саудовской Аравии на рынке нефти.

9 марта в мире на 30% обрушились нефтяные котировки. Это произошло после того, как РФ отказалась принимать предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. В ответ на это Эр-Рияд принял решение увеличить объёмы добычи и продавать свою нефть с огромными скидками. В итоге рынок чёрного золота продолжает падать.

Одной из причин такой неуступчивости Москвы китайское издание называет бесстрашие и непоколебимость русского народа.

Если даже США не могут усмирить Россию, то что уж говорить о Саудовской Аравии. Россия не ведётся на её провокации, она вообще не рассматривает её как соперника, — говорится в материале, цитаты из которого приводит «Политика сегодня».

Второй причиной упрямства Кремля издание называет тот факт, что Россия является одной из трёх крупнейших нефтедобывающих стран.

Даже при цене 30 долларов за баррель России всё равно не будет в убытке, — пишет автор материала.

Ещё одной причиной Москвы не сдаваться автор называет её желание «потопить» американских производителей сланцевой нефти. Американская промышленность сильно страдает от ведущейся ценовой войны, так как производство сланцевой нефти в Штатах является очень дорогим — более 40 долларов за баррель, и уже сейчас нефтяные компании США работают в долг, отмечает китайский аналитик.

С 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+, и Саудовская Аравия отправила на экспорт сразу 15 танкеров, загруженных 18,8 млн баррелей нефти. Таким образом, королевство начало реализовывать свои обещания нарастить добычу до максимума.

Однако 2 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что переговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом, а тот — с президентом РФ Владимиром Путиным о цене на нефть. Американский лидер ожидает, что Эр-Рияд сократит добычу чёрного золота. После чего Эр-Рияд призвал стран ОПЕК+ провести внеочередную встречу, чтобы достичь справедливого соглашения о восстановлении рынка нефти, писал NEWS.ru.