Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) решила отменить загрузку примерно 5 млн баррелей нефти Венесуэлы в танкеры. Причиной послужили санкционные ограничения США в отношении Каракаса.
Об этом сообщает агентство
Ранее News.ru сообщал, что Москва выступает против блокировки Вашингтоном активов Венесуэлы. МИД РФ призвал прекратить раскручивание «санкционной спирали» в отношении Каракаса. В ведомстве сослались на оценки известного экономиста Сакса, который сообщил, что от американских санкций погибли уже более 40 тысяч венесуэльцев.