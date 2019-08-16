https://static.news.ru/photo/2bee01e0-c08a-11e9-a196-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) решила отменить загрузку примерно 5 млн баррелей нефти Венесуэлы в танкеры. Причиной послужили санкционные ограничения США в отношении Каракаса.

Об этом сообщает агентство Bloomberg , отмечающее, что Китай впервые за десять лет отказался от своих обязательств перед Венесуэлой. Однако данное решение компании не говорит о желании Пекина полностью отказаться от закупок нефти у Каракаса.

Ранее News.ru сообщал, что Москва выступает против блокировки Вашингтоном активов Венесуэлы. МИД РФ призвал прекратить раскручивание «санкционной спирали» в отношении Каракаса. В ведомстве сослались на оценки известного экономиста Сакса, который сообщил, что от американских санкций погибли уже более 40 тысяч венесуэльцев.