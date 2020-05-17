Китай экспортировал медицинских товаров на $19,5 млрд за весну 2020 года

https://static.news.ru/photo/b07a8a3a-97ff-11ea-ae5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xu Congjun/Keystone Press Agency/Global Look Press

КНР экспортировала в другие страны товаров медицинского назначения на 134,4 млрд юаней, или $19,5 млрд.

Во время пандемии страна отправила за рубеж более 500 млн медицинских масок, более 200 млн защитных костюмов, 810 млн пар очков и 162 млн тест-систем на коронавирус. Кроме того, экспортировано 727 тысяч аппаратов искусственной вентиляции лёгких и более 260 млн инфракрасных термометров, передаёт «Интерфакс».

Уточняется, что основными покупателями медицинских товаров стали США, Германия, Япония, Франция и Италия.

Как писал NEWS.ru ранее, Соединённые Штаты намерены и впредь ограничивать экспорт американских технологий для китайской корпорации Huawei, сообщил госсекретарь США Майкл Помпео.