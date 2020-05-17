Китай экспортировал медицинских товаров на $19,5 млрд за весну 2020 года

КНР экспортировала в другие страны товаров медицинского назначения на 134,4 млрд юаней, или $19,5 млрд.
Во время пандемии страна отправила за рубеж более 500 млн медицинских масок, более 200 млн защитных костюмов, 810 млн пар очков и 162 млн тест-систем на коронавирус. Кроме того, экспортировано 727 тысяч аппаратов искусственной вентиляции лёгких и более 260 млн инфракрасных термометров,
Уточняется, что основными покупателями медицинских товаров стали США, Германия, Япония, Франция и Италия.
Как писал NEWS.ru ранее, Соединённые Штаты намерены и впредь ограничивать экспорт американских технологий для китайской корпорации Huawei, сообщил госсекретарь США Майкл Помпео.
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