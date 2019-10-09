https://static.news.ru/photo/80141074-8b2f-11e9-9eff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

Украина не согласна продлевать контракт на транзит газа с РФ на один год. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. По его словам, Киев нацелен на долгосрочный договор.

Украине важно получить новый долгосрочный договор, потому что Украина и наша ГТС начинают работать по европейским правилам, — цитирует его ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Россия хочет пересмотреть ряд параметров договора с Украиной по транзиту газа в случае его продления. Глава Минэнерго Александр Новак отметил, что цена на транзит должна быть конкурентной.