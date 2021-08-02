Казахстан обвинили в огромной утечке опасного газа

В конце июля на территории Казахстана произошла огромная утечка метана. Выбросы этого парникового газа представляют опасность для атмосферы планеты, сообщает американское издание Bloomberg.

Метановое облако впервые заметили 24 июля возле трубопровода, по которому природный газ идёт из Туркменистана в Китай. Инцидент произошёл примерно в 100 километрах от мегаполиса Алма-Ата.

По оценке геоаналитической компании Kayrros SAS, уровень выбросов составил 200 тонн метана в час. Эксперты подчёркивают, что аналогичный по объёмам вред окружающей атмосфере наносят ежегодно 10 тысяч автомобилей в Великобритании.

При этом специалистам не удалось зафиксировать точную длительность утечки. Соответствующий анализ был проведён спутником Sentinel-5P Европейского космического агентства, который в июле лишь однажды пролетал над территорией Казахстана.

В управляющей участком газопровода Средняя Азия — Китай компании «КазТрансГаз» опровергли наличие произведённых на территории страны метановых выбросов. В Минэнерго же пока не давали каких-либо комментариев по поводу возможной катастрофы.

Международным экспертам удалось установить степень опасности использования природного газа в сравнении с традиционным углём. Так, специалисты подчеркнули особый риск частых утечек метана при транзите подобного вида газа, который негативным образом влияет на состояние окружающей среды.

Резкое сокращение метановых выбросов назвали одним из самых дешёвых и простых способов замедления повышения глобальных температур. Дело в том, что метан является вторым после углерода фактором мировых климатических изменений, которые произошли за последние несколько десятилетий.

Ранее сообщалось, что в конце июля в Таджикистане прогремел взрыв на одной из угольных шахт. Инцидент произошёл 24 июля на территории города Исфара в Согдийской области страны.

Причиной происшествия специалисты назвали утечку метана внутри угольной шахты «Шуроб». В результате этого один шахтёр погиб, ещё восемь человек получили повреждения различной степени тяжести.