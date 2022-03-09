Капитал-шоу без чудес: почему закрыты торги акциями на Московской Бирже

Что делать с акциями российских компаний? Этим вопросом задаются инвесторы вторую неделю. А Московская Биржа, будто не желая получить на него ответ, так и не открыла торги. Однако чем дольше откладывается решение, тем сильнее напряжение у инвесторов и держателей капитала. Что же будет на открытии в итоге — в материале NEWS.ru.

Рынок на паузе

Торги на фондовом рынке Московской Биржи не проводятся с 28 февраля. Накануне Центробанк сообщил, что решил не возобновлять их и в понедельник, 9 марта. Как следует из сообщения регулятора, единственным режимом торгов, который будет доступен в этой секции, станет «Выкуп: адресные заявки», который используется для облигаций при проведении оферты.

3 марта о приостановке торгов бумагами российских компаний объявила Лондонская биржа на фоне резкого обвала котировок. Некоторые бумаги теряли до 95% стоимости. В заявлении биржи не сказано, как долго это продлится, при этом она продолжит следить за ситуацией.



Что касается Московской Биржи, то режим её работы на 10 марта ЦБ обещает объявить только утром вторника.

Остановка торгов — одна из мер поддержки фондового рынка, который переживает, пожалуй, самые тяжёлые времена за свою недолгую историю. 24 февраля всего за два часа после открытия основной торговой сессии российские фондовые индексы обвалились на 45–50% — до рекордно низких значений с 2016 года.

Помимо остановки торгов, ЦБ запретил брокерским компаниям исполнять заявки на продажу российских бумаг, поданных иностранными инвесторами, а кабмин объявил , что на выкуп акций национальных эмитентов будет направлен 1 трлн рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). При этом, как известно, в связи с блокировкой за рубежом активов ЦБ РФ доступными остались около 4,5 трлн рублей из общего объема ФНБ около 13,6 трлн.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Три версии происходящего

Прав ли ЦБ в том, что не открывает торги на Московской Бирже? С одной стороны, это рынок, где есть продавцы и есть покупатели. И они имеют полное право самостоятельно принимать решения о покупке и продаже тех или иных ценных бумаг. Частные инвесторы справедливо задают вопрос: почему их лишают возможности приобрести акции компаний с таким большим дисконтом?

По официальной версии, биржи закрыты, чтобы избавиться от избыточной волатильности и защитить инвесторов от их финансовых потерь, а главное, не дать спекулянтам обвалить рынок ещё ниже. Неофициальных версий три (основных), при этом мнения среди трейдеров разделились, рассказывает финансовый аналитик и трейдер Артём Звёздин. Часть всему виной ставит раскол в руководстве регулятора и неопределённость.

Столкнувшись с экстраординарной ситуацией руководство ЦБ само не понимает, что делать. Дабы не наломать дров и было решено закрыть биржу «до лучших времён», — говорит эксперт.

Согласно второй неофициальной версии, ЦБ пытается спасти российский фондовый рынок от краха. Если биржа откроется, очевидно, рынок акций «улетит в пол», поясняет Звёздин. По его словам, руководство ЦБ может ожидать появления «позитива» в ситуации на Украине. На этом позитиве, очевидно, рынок не должен сильно обвалиться — начнётся эдакая «компенсация» негатива.

Существуют риски ещё большего падения индексов, а, значит, тем, кто закладывал свои акции в залог, придётся вносить дополнительные залоги или деньги залогодержателям, говорит член политсовета Свердловского областного отделения Партии Роста, управляющий партнёр «Юридической компании «ЭНСО», президент Института развития и адаптации законодательства Алексей Головченко. А если их не внести, это грозит банкротством для огромного числа компаний, объясняет он.

Наконец, третья версия затянувшейся паузы — регулятор вносит корректировки в программное обеспечение. Нерезидентам запретили продавать свои акции, однако определить где резидент, а где не резидент не так-то просто. По этой причине регулятор (возможно) пытается внедрить какие-то изменения в ПО, чтобы открыть торговлю гражданам, но запретить нерезидентам, продолжает Звёздин. Когда они это сделают, не исключено, что торги возобновятся, рассуждает Звёздин. Хотя сам эксперт уверен, что этого не случится до тех пор, пока стороны вооружённого конфликта хотя бы о чём-то не договорятся. В противном случае нас ожидает «дикое падение», уверен он.

По мнению Головченко, регулятору требуется ещё время, чтобы оценить все риски.

Ведь может случиться много финансовых провалов и дефолтов из-за падения акций, что может накрыть весь наш финансовый сектор огромным цунами. И это может нанести страшный урон и банковскому сектору, — замечает эксперт.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Если наступит завтра

Говоря о ближайшем будущем российского рынка акций, инвестор и предприниматель Ян Марчинский проводит аналогию с падением бумаг российских компаний на Лондонской бирже. Например, бумаги ЛУКОЙЛа рухнули с $92,65 до $0,72, а «Сбербанка» — с $14,76 до $0,05. Примерно такого же падения стоит ожидать и на российских рынках, как только они будут открыты, считает он.

По котировкам российских ценных бумаг на зарубежных биржах судить о перспективах российской биржи нельзя, уверен руководитель регионального отделения Партии Роста в Липецкой области доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин.

Это всё-таки не акции в полном смысле слова, а депозитарные расписки. А сегодня участие иностранных инвесторов в отечественных компаниях сопряжено с трудностями, поэтому ГДР распродаются «за копейки». Такого падения акций при открытии российского фондового рынка быть не должно, — уверен он.

Возобновлять торги стоит только тогда, когда паника сойдёт на нет, считает Ковригин. По словам Марчинского, главный вопрос заключается в том, как и когда закончится операция российских войск на Украине. Российские биржи откроются, когда результат операции будет более понятен, добавляет он.

Банку России прежде нужно оценить устойчивость каждого звена российского финансового рынка, а затем дождаться момента, когда уровень агрессивности внешнего информационного фона будет ниже запаса прочности инфраструктуры финансового рынка России, добавляет старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

Теоретически у ЦБ было достаточно времени, чтобы оценить и укрепить слабые звенья. Значит, теперь дело лишь в агрессивности внешнего фона, а здесь после объявления США эмбарго на российские энергоносители, вопрос только один — присоединятся ли страны ЕС к этим мерам или нет, — рассуждает эксперт.

Если присоединятся, то «биржевые каникулы» могут затянуться до конца марта или даже середины апреля. Если страны Евросоюза не присоединятся к эмбарго и станет понятно, что спецоперация на Украине близка к завершению, то торги в фондовой секции Московской Биржи могут быть возобновлены в течение нескольких ближайших недель, полагает эксперт. В любом случае те, кто хотел купить «ещё ниже» такую возможность получат, как и те, кто захочет продать свои бумаги, заключает Быков.

Уже проходили

История знает примеры того, как акции потерпевших крах российских компаний — всё же представляли интерес для ряда игроков. Сразу после завершения гражданской войны в России, в 20-е годы прошлого столетия, некоторые западные компании принялись скупать ценные бумаги полностью потерявших свой бизнес в России фирм. Зачем они им понадобились? Дело в том, что покупатели надеялись использовать их как гарантию прав на компенсацию, в случае если новое российское большевистское правительство примет решение о ней. И в этом была своя чёткая капиталистическая логика. В 1924 году советское правительство действительно приняло решение компенсировать потери британских акционеров российских компаний. Кроме того, крупные пакеты акций царской России использовались в качестве аргумента в борьбе за очередность на получение концессий от советской России, в частности, это касалось нефтяных сделок. А в самой же России собственников не осталось, ценные бумаги, выпущенные при старом режиме, к тому времени израсходовали в качестве оберточной бумаги на базарах или попросту сожгли в печах.

NEWS.ru направил запрос в ЦБ по поводу торгов на Московской Бирже.