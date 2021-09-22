Кандидат в канцлеры ФРГ обвинила Россию в сдерживании поставок газа

Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Союз 90/Зелёные» Анналена Бербок обвинила власти РФ в замедлении поставок газа в Европу и усилении политического давления с целью быстрее получить оставшиеся разрешения по «Северному потоку — 2». Об этом она заявила в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

По словам Бербок, правительство ФРГ выступало за реализацию «Северного потока — 2», несмотря на «все сомнения, предупреждения и опасения». В результате Германия «находится в ситуации шантажа, о котором было много предупреждений». По её мнению, всё это приведёт к росту цен на газ для клиентов в ФРГ или же им придётся сидеть в холоде.

Россия должна выполнять свои обязательства и, как и в прошлом, поставлять достаточно газа по существующим трубопроводам, — добавила Бербок.

Ранее в Минэкономики Германии признались, что Россия продолжает поставлять газ в страну по контракту на фоне роста цен на топливо в Европе. В ведомстве связали повышение спроса на газ с такими факторами, как пожары в Сибири и развитие мировой конъюнктуры. Представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер подтвердила, что «Газпром» выполняет обязательства по контракту с Германией о поставке газа.