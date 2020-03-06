https://static.news.ru/photo/a7dab026-5f51-11ea-8ffa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оставшиеся в бюджете края средства пущены на социально-экономические программы, рассказала замминистра экономического развития и торговли региона Юлия Морозова.

Меанизм снижения тарифов за электричество до среднероссийских уровней действует с 2017 года для пяти субъектов в ДФО с высокой себестоимостью производства. Сейчас тариф для организаций края составляет 4,75 рублей за кВт/ч, что на несколько копеек меньше, чем, например, в Краснодарском крае, передаёт ТАСС.

Сэкономленные в результате выравнивания тарифов деньги будут использованы для модернизации инфраструктуры ЖКХ (800 млн рублей), более полутора миллионов — на мероприятия социальной направленности. Морозова добавила, что выравнивание тарифов стимулировало развитие в регионе рыбоперерабатывающих и горнорудных производств.

Как писал NEWS.ru ранее, компания «Россети» поддерживают инициативу по урегулированию тарифов, которую предложила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, потому как данная инициатива даст импульс к экономическому развитию большинства субъектов России.