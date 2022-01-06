Камбэк по-казахски: цены на газомоторное топливо вернули в 2021 год

Стремительный рост цен на сжиженный углеводородный газ (СУГ) в Казахстане привёл к протестным акциям, сопровождавшимся жертвами. О том, почему газомоторного топлива, которое в Казахстане производится в избытке, вдруг перестало хватать для удовлетворения внутреннего спроса, в материале NEWS.ru.

План производства сжиженного углеводородного газа (СУГ) в Казахстане на 2021 год составил 3,2 млн тонн, сообщалось на совещании у премьер-министра Казахстана. Его производят как продукт нефтепереработки.

Внутреннее потребление этого топлива в республике растёт и за последние три года увеличилось почти в два раза (в 2021 году прогнозировалось потребление на уровне около 1,6 млн тонн). Многие автолюбители переходят на его использование, поскольку оно дешевле бензина. Особенно СУГ популярен у жителей западных областей — в Мангистауской области более 90% автотранспорта используют это топливо.

Однако его внутреннее потребление едва ли превышает 50% от объёмов производства.

В 2020 году в Казахстане начались электронные биржевые торги на объёмы сжиженного углеводородного газа, который поставляется на внутренний рынок. Реформа проводилась с целью повышения прозрачности поставок на рынок, усиления конкуренции. Постепенно объёмы торгов увеличивались, а доля газа для продажи по регулируемой цене сокращалась. К 1 января 2022 года объёмы торгов достигли 100%. Розничная цена на заправках подскочила до 120 тенге за литр (около 20,3 рубля).

Минэнерго республики, видимо, не мониторило объёмы поставок газа для внутреннего рынка, не считало, сколько автомобилей появилось на газу, не повышало объёмы поставок. На рынке возник дефицит. Цена выросла. Скорость роста была очень высокой, за год в два раза. Такое увеличение должно сопровождаться компенсационными механизмами, — отметил эксперт в области энергетики Асет Наурызбаев.

Компенсационных механизмов власти не предусмотрели. Недовольство потребителей вылилось в уличные беспорядки.

По мнению Асета Наурызбаева, в сложившейся ситуации необходимо разбираться, в том числе антимонопольному ведомству, на предмет возможного сговора поставщиков.

Около половины произведенного сжиженного углеводородного газа в 2021 году казахстанские производители экспортировали. Продавать газ на экспорт в Турцию, Таджикистан и на Украину выгоднее, чем внутреннему потребителю. Экспортные цены в два раза превышают внутренние.

Казахстан увеличил экспортные поставки сжиженного углеводородного газа в Китай, Киргизию, Россию в 2021 году, — сказала руководитель направления «СУГ и Нефтехимия» компании Argus Светлана Новолодская.

В числе крупнейших производителей сжиженного углеводородного газа в Казахстане компания «Тенгизшевройл» (принадлежит американским Chevron (50%), ExxonMobil (25%), российскому ЛУКОЙЛу (5%) и казахстанскому «Казмунайгазу» (20%)) и госкомпания «Казмунайгаз».

После того как жители Казахстана отреагировали на рост цен на газомоторное топливо, власти республики не сразу, но всё же решили вернуть ценообразование на уровень 2021 года и перенести реформу.

По приблизительным оценкам, субсидирование такого объёма производства СУГ для внутреннего рынка, как в 2021 году, обойдётся бюджету Казахстана в несколько сотен миллионов долларов.

Снижение цен и возврат к уровню 2021 года ни к какой катастрофе для бюджета Казахстана не приведёт. Можно субсидировать производителей, к примеру, Павлодарский НПЗ. По сравнению с происходившими потрясениями, к скатыванию страны в хаос эти расходы на субсидии — ничто, — уверен ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

По данным правительства Казахстана, цены в разных регионах на сжиженный газ будут варьироваться от 50 (8,45 рубля) до 75 тенге (12,7 рубля) за литр. Полный переход на реализацию сжиженного нефтяного газа через электронную торговую площадку перенесли на год. Для информации: в Москве цена на сжиженный газ на заправках превышает 26 рублей за литр.