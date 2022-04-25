Как пострадают Россия, Украина и ЕС: что несёт пожар на нефтебазе в Брянске

Ночной пожар на нефтебазе «Транснефть-Дружба» в Брянске, которому МЧС присвоило повышенный ранг опасности, частично локализован на площади 1500 м, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на источник. По сообщению МЧС, пожар начался в 02:00, также загорелся резервуар с дизельным топливом объёмом 10 тыс кубометров на территории нефтяного комплекса на Снежетьском валу. Брянские СМИ приводят видеозаписи взрывов, предшествовавших пожару. Губернатор Курской области Старовойт сообщил, что сегодня в 04:15 в селе Боровское Рыльского района расчёты российских ПВО сбили два украинских беспилотника. Местные брянские СМИ сообщали также о возгорании на территории воинской части недалеко от нефтебазы. Какова могла быть цель повреждения нефтебазы и каков ущерб от этого инцидента, эксперты и источники пояснили NEWS.ru.

Нефтебаза в Брянске принадлежит компании «Транснефть-Дружба». Это «дочка» «Транснефти», обслуживающая экспортный нефтепровод «Дружба», который проходит от Самары через Брянск, затем до Мозыря. После этого разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии). «Транснефть» в 2021 году сократила транспортировку нефти по трубопроводу «Дружба» на 21%, до 35,9 миллиона тонн.

В четырех регионах расположения «Транснефть-Дружбы» есть резервуарный парк объёмом 3,1 млн куб. м. Компания эксплуатирует 20 нефтеперекачивающих и 15 нефтепродуктоперекачивающих станций, 3,5 тыс. км нефтепроводов и 3,9 тыс. км нефтепродуктопроводов. Производственные объекты предприятия находятся в 11 российских регионах. В ведении предприятия находится нефтепроводная магистраль «Дружба», по которой нефть поступает в Европу.

Igor Grussak/dpa/Global Look Press

По данным генерального директора Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамары Сафоновой, совокупный объём экспорта нефти по итогам марта 2022 года по нефтепроводной системе «Дружба» составил 3,5 млн тонн. Кроме того, предприятие осуществляет приём нефтепродуктов и сливо-наливные операции с нефтепродуктами, в частности с дизельным топливом. Также наливной пункт Брянск располагает возможностью поставки нефтепродуктов автоцистернами на внутренний рынок и страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Транзит нефти через Украину по «Дружбе» по итогам марта составил 1,2 млн тонн. При тарифе €11,5 за тонну (после повышения Украиной в начале апреля транзитных тарифов по своей территории на 30%) совокупная выручка за транзит за месяц может оцениваться в €13,8 млн, — подсчитала Сафонова.

По её словам, в случае если такой масштабный инцидент не был бы локализован и привёл бы к приостановке транзита российской нефти, то Украину ожидали бы потери потенциальной валютной выручки от прокачки нефти по этому маршруту.

Но в настоящее время, по словам информированного источника NEWS.ru, нефтепровод «Дружба» повреждений не получил, прокачка нефти, в том числе через Украину, идёт в штатном режиме. «На нефтебазе в Брянске содержатся резервуары дизельного топлива, а нефтепровод через Брянск не проходит и поэтому никак не пострадал от инцидента», — уточнил собеседник NEWS.ru. По его данным, один из загоревшихся резервуаров был не заполнен, а второй был наполнен дизельным топливом.

Цены на нефть пока никак не отреагировали на этот пожар: на 14:00 мск по отношению к предыдущему торговому дню Brent подешевел на 4,3%, до $101,1 за баррель.

Представитель Росприроднадзора сообщил NEWS.ru, что инспекторы службы проводят замеры качества воздуха в районе пожара. Представители «Транснефти» и Ростехнадзора ситуацию не комментируют.

Вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев утверждает, что по цвету дыма на фото и видео пожара можно определить, что горит не нефть, а именно дизель.

Учитывая большое расстояние между резервуарами, огонь вряд ли перекинется на соседние ёмкости.

По его словам, ситуацию вряд ли признают форс-мажором, поэтому страховым компаниям придётся возмещать нефтяникам стоимость сгоревшего топлива и резервуаров. По правилам безопасности, они должны быть застрахованы, — поясняет эксперт.

Гусев утверждает, что ёмкости по хранению дизеля и нефти разнесены по разным объектам в регионе, и поэтому трубопровод и нефтеналивная эстакада повреждений не получила. Но трубы невысокого давления производятся в России, и даже в случае каких-либо аварий разрывы чинятся не более, чем за неделю.