Экономика

Кабмин выделит на развитие БАМа и Транссиба 60,5 млрд рублей

12:59, 03 июня 2020
Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Правительство выделит РЖД 60,5 млрд рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Деньги предназначены для развития Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей в 2020 году, следует из распоряжения кабмина.

Соответствующие изменения было решено внести в паспорт инвестиционного проекта по модернизации железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона.

План-график выборки средств Фонда национального благосостояния (размещение привилегированных акций открытого акционерного общества «Российские железные дороги») в 2015 году — 50 млрд рублей, в 2018 году — 20 млрд рублей, в 2019 году — 19,5 млрд рублей, в 2020 году — 60,5 млрд рублей, — цитирует текст распоряжения ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство профинансирует антикризисные программы 2020–2021 годов за счёт ФНБ — государственного резерва, сформированного благодаря сверхдоходам от нефтедобычи.

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