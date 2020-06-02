Кабмин выделит на развитие БАМа и Транссиба 60,5 млрд рублей

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Бюджет России в июне недополучит 145,5 млрд рублей нефтегазовых доходов. Об этом заявили в Минфине, объясняя это превышением базовой цены нефти над фактической.

Как сообщает ТАСС, с 5 июня по 7 июля 2020 года ведомство планирует направить на продажу иностранной валюты 203,7 млрд рублей. Ежедневно Минфин намерен продавать валюту на 10,2 млрд рублей....