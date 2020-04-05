Кабмин утвердит список системообразующих предприятий 10 апреля

Правительство РФ утвердит 10 апреля список системообразующих предприятий. В настоящее время он дорабатывается, сообщили в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.
Список дополняется и корректируется в оперативном режиме. Финальный список системообразующих предприятий будет утверждён 10 апреля на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики, — передаёт сообщение секретариата ТАСС.
Там отметили, что список формируется на основании предложений профильных министерств, оборота предприятий и численности сотрудников.
Как ранее писал NEWS.ru, 30 марта Минэкономразвития, Минпромторг и Минэнерго займутся мониторингом финансового состояния системообразующих организаций. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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