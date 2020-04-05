Кабмин утвердит список системообразующих предприятий 10 апреля

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Власти нефтедобывающей канадской провинции Альберта ведут переговоры с Соединёнными Штатами по поводу введения пошлин на импортируемую из России и Саудовской Аравии нефть. Это может произойти, если страны не смогут быстро заключить сделку, которая положит конец ценовой войне.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на премьер-министра провинции Джейсона Кенни, Альберта уже выразила готовность сотрудничать с картелем в том, что касается сокращения добычи топлива. Кенни также сообщил о намерении...