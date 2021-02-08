Кабмин РФ увеличил объём резервов под зарплаты медикам

https://static.news.ru/photo/5295e04e-6aaa-11eb-b778-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское правительство нарастит объём резервов на финансирование зарплат медикам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время оперативного совещания со своими заместителями. По его словам, показатель увеличится на 15-20%.

По его словам, Минздрав самостоятельно определит виды медицинских организаций, имеющих право использовать данные средства, опираясь на заявки самих больниц и поликлиник. Меры призваны повысить эффективность расходования средств фонда, ускорить перечисление денег, чтобы медработники получали их без задержек.

Правительство скорректировало правила предоставления межбюджетных трансфертов территориальным фондам обязательного медицинского страхования на оплату труда врачей и среднего персонала, — говорится на сайте кабмина РФ.

Председатель правительства добавил, что десять регионов РФ с самыми низкими социально-экономическими показателями в настоящее время не могут полноценно развиваться без поддержки федерального центра. По его словам, сейчас продолжаются рабочие поездки по таким российским субъектам. Так, в 2021 году председатель правительства успел посетить три из десяти отстающих регионов, — Карелию, Калмыкию и Адыгею. Мишустин подчеркнул, что имеет виду не только выделение денег, «даже больших».

Премьер добавил, что необходимо совместно с губернаторами координировать все проекты, исключить сбои в реализации целевых и наиболее значимых проектов. Как писал NEWS.ru, ранее Мишустин потребовал, чтобы мероприятия новой программы развития Крыма исполнялись в срок.