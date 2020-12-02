Кабмин рекомендовал на пост предправления «Роснано» Сергея Куликова

https://static.news.ru/photo/37899ba2-353e-11eb-b140-fa163e074e61_660.jpg Сергей Куликов Фото: kremlin.ru

Правительство России рекомендовало первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова на пост председателя правления УК «Роснано».

Директива для представителей государства (владеет 100% акций компании) в совете директоров АО «Роснано» подписана вице-премьером Дмитрием Чернышенко.

Как отметили в кабмине, согласно директиве, представители государства (владеет 100% акций компании) в совете директоров должны будут поддержать проект решения, «обеспечивающий избрание Куликова на должность председателя правления УК „Роснано“ сроком на пять лет».

Кроме того, эта же директива предписывает проголосовать за досрочное прекращение на этом посту полномочий Анатолия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин предложил первому заместителю председателя Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову стать главой «Роснано» вместо Анатолия Чубайса. До этого Куликов занимал должность индустриального директора в другой госкорпорации — Ростех.

Отмечалось, что Чубайс покинет должность руководителя «Роснано» в связи с реорганизацией структуры. Пока неизвестно, кем будет он после реформирования «Роснано». Известно, что эта структура и «Сколково» перейдут под управление ВЭБ, а РФПИ — под управление РВК. Функционировать будут восемь институтов развития. По неофициальной информации, Чубайс может занять должность в постоянном представительстве России в ООН.