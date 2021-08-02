Кабмин проверит финансы «нахлобучивших бюджет» металлургов

В Минпромторге изучат финансовое положение российских электрометаллургических предприятий за последние три года. Соответствующее поручение дал ведомству премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает РБК.

Отмечается, что чиновники проверят бюджеты предприятий с учётом ввода экспортных пошлин в России, а также дальнейшего вступления в силу углеродного налога в Евросоюзе (запланирован на 2026 год). Основной целью сотрудников Минпромторга станет обоснование применения единообразных подходов в вопросе установления экспортных пошлин в стране.

В мае первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов пожаловался на многократное увеличение доходов металлургических компаний за счёт существенного повышения стоимости продукции на внутреннем рынке. Это произошло на фоне распространения коронавирусной пандемии в мире.

В частности, политик отметил, что благодаря поднятию цен российские металлурги «нахлобучили» бюджет примерно на 100 млрд рублей. Белоусов попросил отечественные компании вернуть недостающие суммы обратно в госказну.

При этом глава НЛМК Владимир Лисин призвал не раздувать проблемы и посоветовал правительству озаботиться двойным ростом налоговых отчислений металлургического сектора страны. Однако вскоре премьер-министр Мишустин поручил правительству подготовить документы по введению экспортных пошлин на металлопродукцию.

Ранее сообщалось, что сверхдоходы у российских металлургов начнут изымать уже со следующего года. Правительство страны проработает вопрос о повышении налоговой нагрузки на предприятия, работающие в данной отрасли национальной экономики.