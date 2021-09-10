Кабмин продлил возможность ввоза праворульных машин без ГЛОНАСС

Жители Дальнего Востока ещё год смогут оформлять ввезённые из-за границы автомобили без установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Распоряжение о продлении до 3 декабря 2022 года подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, оно касается праворульных машин. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Временный порядок распространяется на подержанные праворульные автомобили, приобретённые для личных нужд. Послаблением смогут воспользоваться автовладельцы, зарегистрированные на территории Дальневосточного федерального округа, а также те, кто планирует туда переехать на постоянное место жительства, — указано в распоряжении.

«ЭРА-ГЛОНАСС» помогает связаться с оператором в случае ДТП и попросить о помощи. При сильной аварии система может сама передать информацию в экстренные службы. С 2017 года установка «ЭРЫ-ГЛОНАСС» обязательна на всех пассажирских и грузовых транспортных средствах, выпущенных или ввезённых на территорию России.

Ранее сообщалось, что «ЭРА-ГЛОНАСС» ежегодно спасает до четырёх тысяч попавших в ДТП людей. В 2019 году в систему поступило примерно 26 тысяч вызовов, из них 17 тысяч — в автоматическом режиме. Это означает, что люди, попавшие в ДТП, находились в тяжёлом состоянии или без сознания.