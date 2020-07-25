Кабмин одобрил выделение средств на выплату пособий безработным

https://static.news.ru/photo/f38f5e1c-ce65-11ea-824b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Правительство РФ одобрило выделение средств на выплату пособий для безработных. Деньги будут выделены Роструду из правительственного резервного фонда и пойдут в бюджеты регионов и города Байконур.

Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить стопроцентную выплату пособия по безработице гражданам, признанным в установленном порядке безработными, говорится в сообщении.

Как отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, на выплату пособий выделят около 20 миллиардов рублей.

Ранее российское правительство одобрило выделение средств на ежемесячные выплаты на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет. Согласно ему, средства будут выделены Минтруду РФ из резервного фонда правительства.

Также кабмин одобрил выделение средств на оплату отпусков и выплату компенсаций за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций и отделений соцобслуживания, которые работают с коронавирусными пациентами.

Кроме того, было одобрено выделение Минфину средств на поддержку сбалансированности бюджетов регионов в связи с пандемией коронавируса, писал NEWS.ru.