https://static.news.ru/photo/24759f0a-530f-11ea-ad9b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Колычев Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Информация о том, что правительство России обсуждает внесение Сбербанка в список стратегических предприятий не соответствует действительности. С таким заявлением выступил заместитель министра финансов Владимир Колычев.

В правительстве не обсуждается включение Сбербанка в список стратегических предприятий, — отметил Колычев.

По его словам, снижение доли государства в капитале банка после продажи контрольного пакета Банком России не стоит на повестке, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что федеральный бюджет получит около 2,5 триллиона рублей после покупки контрольного пакета акций Сбербанка у Центробанка. Правительство решило растянуть сделку на четыре года, чтобы регулярно пополнять казну до 2024-го.