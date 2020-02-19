Информация о том, что правительство России обсуждает внесение Сбербанка в список стратегических предприятий не соответствует действительности. С таким заявлением выступил заместитель министра финансов Владимир Колычев.
В правительстве не обсуждается включение Сбербанка в список стратегических предприятий, — отметил Колычев.
По его словам, снижение доли государства в капитале банка после продажи контрольного пакета Банком России не стоит на повестке,
Ранее NEWS.ru сообщал, что федеральный бюджет получит около 2,5 триллиона рублей после покупки контрольного пакета акций Сбербанка у Центробанка. Правительство решило растянуть сделку на четыре года, чтобы регулярно пополнять казну до 2024-го.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен