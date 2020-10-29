К чему приведёт пересмотр оценки бедности

В России задумались над тем, чтобы начать считать бедных по-новому. Сейчас понятие бедности привязано к понятию прожиточного минимума. Согласно данной методике расчёта, число бедных в нашей стране составляет порядка 20 млн человек. И кому-то хочется статистику приукрасить, полагают эксперты. Иначе велик риск не достичь национальную цель по снижению бедности вдвое к 2030 году. Впрочем, оттого, что бедных начнут считать как-то по-другому, они богаче не станут. Всё идёт к тому, что реальное число россиян, находящихся за чертой бедности, будет расти.

Никто не может дать точного ответа, каково реальное число бедных в России. Во многом причина тому, с одной стороны, разнообразие, с другой — несовершенство методик подсчёта. В разных странах эту категорию людей считают по-разному. Существует три основные концепции: абсолютной, относительной и субъективной бедности.

Согласно последним опросам, более четверти россиян считают себя бедными. Это и есть субъективная бедность. В частности, 26% жителей нашей страны оценивают своё материальное положение как плохое. Только 14% полагают, что уровень их достатка и достатка их семей хороший. 60% респондентов указывают, что их материальное положение находится на среднем уровне. Субъективная бедность часто не связана с реальными доходами населения. Часть опрашиваемых умышленно относит себя к категории бедных, хотя их доход может быть вполне приличным, другие, напротив, стыдятся своего материального положения, заявляя, что бедными себя не считают.

Относительную бедность вычисляют исходя из медианного дохода. Данной методикой расчёта пользуются преимущественно в развитых странах. Согласно этому подходу бедными являются те, чьи доходы составляют 50-60% от медианы. Предполагается, что 50% граждан имеют доход ниже этой отметки, а 50% — выше. Бедность — это люди, доходы которых не позволяют им жить таким образом, как живёт основная масса населения страны. К относительной также относят и немонетарную бедность: когда человек не может себе позволить товары и услуги первой необходимости.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Абсолютная бедность — это когда государство устанавливает так называемую черту бедности. В России — это прожиточный минимум, доходы ниже этого уровня считаются доходами бедного человека. В 2020 году прожиточный минимум в России составляет чуть более 12 тысяч рублей. Черта бедности разная для разных регионов, но в целом по нему 13,5% населения страны являются бедными, а это около 20 млн человек. Этим критерием можно манипулировать: достаточно снизить прожиточный минимум и число бедных по стране автоматически сократится.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о расчёте минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума, исходя из медианной зарплаты. Если сказать, что эта методология резиновая, значит ничего не сказать, считает руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

Там в принципе нет ни одного фиксированного показателя. Остаётся большим вопросом и то, каким образом авторы данной методики намерены высчитывать среднедушевой медианный доход. Прожиточный минимум в сегодняшнем законодательстве превратили в очень гибкий инструмент, позволяющий, скорее, не отражать интересы простых граждан, а готовить требуемую или желаемую статистику бедности. Мы же понимаем, что прожиточный минимум требует прямых социальных мер поддержки со стороны государства. Таким образом с помощью нового подхода к расчёту прожиточного минимума можно ограничиваться тем объёмом средств социальной поддержки, который государство считает для себя возможным, целесообразным, а также запланированным в бюджете. И к вопросу бедности это не имеет никакого отношения. Константин Ордов руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ

Тем не менее, в Минтруде считают возможным пересмотреть критерии оценки бедности. В частности, замглавы ведомства Андрей Пудов заявил, что прожиточный минимум не должен становиться уровнем, по которому должно проходить разделение россиян на бедных и небедных. Изменения, которые коснутся методики расчёта прожиточного минимума и МРОТ, должны внести в этот процесс некоторую ясность. Однако подход к определению бедности, скорее всего, придётся вырабатывать даже после этого, считает чиновник.

Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

По мнению Константина Ордова, всё это звучит очень неубедительно.

Странно слышать из уст представителей власти о том, как считать не надо. Это значит, что их не устраивает существующая методика подсчёта и та реальность, в которой, к сожалению, бедность побеждает. Раз они не видят возможностей, инструментов и не чувствуют в себе сил решать проблему исходя из сложившейся мировой практики, ничего другого не остаётся как попытаться бороться с бедностью с помощью изменения законодательства, — рассуждает эксперт.

В свою очередь экономист Михаил Хазин напоминает, что при советской власти ключевым критерием оценки бедности был доход. По формальному доходу можно было очень быстро вычислить уровень жизни человека. В плановой экономике на большинство товаров народного потребления применялись унифицированные цены. К тому же люди могли бесплатно получить квартиру, образование, медицинские услуги.

В наше время всё совсем по-другому. Одно дело, когда вы получаете маленькую зарплату или пенсию, но у вас есть своя квартира, и совсем другое дело, если у вас квартиры нет. Одно дело, если вы живёте вдвоем, а ваши дети давно выросли, другое — если на вашем иждивении малолетние дети. По этой причине, безусловно, надо менять методику расчёта порога бедности. Михаил Хазин экономист и постоянный член Изборского клуба экономист и постоянный член Изборского клуба

Говоря о планах Минтруда по пересмотру критериев оценки бедности, эксперт заметил, что данное Министерство — вторичная по отношению к Минфину структура. А у министерства финансов одна единственная задача — снизить бюджетные расходы.

Менять методику надо, но я очень боюсь, что всё будет сведено к минимизации расходов бюджета. И целью будет вовсе не попытка понять кто именно реально беден и как ему надо помогать, — считает экономист.

Спорен и вопрос о том, чтобы рассчитывать число бедных исходя не из доходов, а из расходов населения, указывают эксперты.

А как вы посчитает расходы? В СССР, например, статистика по доходам и расходам была разная. Выяснилось, что 10% самых бедных официально тратят столько же, сколько получает «средний по стране». На самом деле скрытые доходы очень велики. При этом надо учитывать, что в России колоссальное количество вещей вообще не монетизировано. Люди взаимодействуют по принципу «ты мне — я тебе». Ты мне вскопай огород, а я тебя отвезу на рынок. На Западе это всё оплачивается и с этого платятся налоги. В нашей стране то же самое происходит посредством бартера, — рассуждает Михаил Хазин.

Экономисты едины во мнении, что рассматривать сам способ расчёта как некий инструмент борьбы с бедностью — абсолютно ненормальная ситуация. Замена критериев, по которым того или иного человека можно признать бедным, не меняет уровень его доходов. Оттого, что бедных начнут считать по-другому, они богаче не статут.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По словам Константина Ордова, бедность можно победить за счёт увеличения доходов граждан, а это может происходить исключительно в результате роста экономики.

К сожалению, рост российского ВВП в ближайшие годы будет на уровне 2%, в лучшем случае 3%, а это значит, что никакого роста доходов — ни бюджетных, ни реально располагаемых доходов населения — происходить не будет. Ни индексация пенсий, ни увеличение размера пособий на уровень инфляции качественно не изменит ситуацию, — объясняет эксперт.

Это понимают и наверху. Возможно, только новый подход способен помочь чиновникам выполнить поручение президента Владимира Путина существенно снизить число бедных россиян в течение ближайших нескольких лет. Проблему не хотят решать, а пытаются «заболтать», подобрав такой метод оценки, который позволит кому-то успешно отчитаться о победе над бедностью в стране.

За последние лет семь реальные доходы населения либо сокращались, либо стагнировали. В этих условиях ничего кроме роста бедности в стране происходить не может, как не считай, — констатирует Ордов.

Возникает главный вопрос: а что же тогда делать? По мнению Михаила Хазина, в деле повышения качества оценки уровня бедности нужно очень внимательно смотреть на целый ряд факторов, условий, критериев. Это серьёзная работа, предполагающая детальный подход.

Нужно внимательно смотреть на территориальные, региональные, культурные различия и так далее. Это большая работа. Кроме того, нужны люди — профессионалы своего дела — которые прекрасно понимают цифры, — говорит Хазин.

По мнению Константина Ордова, можно применить опыт пилотных проектов по адресной социальной поддержке. Используя цифровые, программные инструменты можно автоматически вычислять человека, который нуждается в помощи, что в свою очередь позволит уйти от необходимости использования какого-то одного показателя при оценке бедности. Речь может идти, к примеру, о единой государственной системе анализа и борьбы с бедностью.