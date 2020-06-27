К бойкоту Facebook присоединяется PepsiCo

https://static.news.ru/photo/c97dfd60-b964-11ea-8ced-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

PepsiCo отказывается размещать рекламу на Facebook и присоединяется к бойкоту соцсети. Так знаменитый производитель газировки вместе с другими компаниями выражает протест из-за отсутствия регулирования контента на платформе.

О решении PepsiCo сообщает телеканал Fox News со ссылкой на осведомленные источники. Официального заявления компании пока нет. При этом сотрудники фирмы заявляют, что бойкот будет действовать в июле и августе.

По данным Fox News, PepsiCo ежегодно расходует на продвижение и рекламу 2,6 млрд долларов, и большая часть расходов связана с продвижением в социальных сетях.



Среди прочих от рекламы на ресурсах Марка Цукерберга отказались Coca-Cola Company, компания North Face, крупнейший американский телекоммуникационный оператор Verizon Communications Inc, а также компания Unilever.

По данным Bloomberg, соцсеть уже потеряла $7,2 млрд из-за бойкота. При этом акции Facebook упали на 8,3%.

Перестать рекламироваться на платформе бизнесменов ранее призвали правозащитники из-за публикаций соцсетью контента с «ненавистническими высказываниями, расизмом и насилием». Отмечается, что глава Facebook Марк Цукерберг пообещал изменить политику социальной сети в отношении такого контента, писал NEWS.ru.



