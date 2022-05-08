Итальянский министр завил о переходе Европы на экономику войны

Министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани / Фото LaPresse / Roberto Monaldo/Global Look Press

Европа перешла на экономику войны, заявил министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани. По его словам, ряд стран сообщества пострадают больше других из-за решений, касающихся сферы энергетики, сообщает агентство ANSA.

Мы — в экономике войны, и в этой экономике войны некоторые страны пострадают гораздо больше из-за решений других в области энергетики, — сказал министр.

Он добавил, что в настоящее время Еврокомиссия обсуждает второй план восстановления экономики стран ЕС по аналогии с тем, что был принят во время пандемии коронавируса.

Некоторое время назад министр заявил, что поставки российского газа желательно сохранить до конца текущего года. В противном случае будущей зимой может возникнуть критическая ситуация из-за недостаточного заполнения топливом хранилищ, подчеркнул он.

Кроме того, Чинголани предлагал временно разрешить европейским компаниям оплату поставок российского газа в рублях. До тех пор, пока у властей не будет полного понимания юридических последствий такой схемы расчётов. По его словам, на это может потребоваться несколько месяцев.