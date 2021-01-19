Источник сообщил о снижении цен на металлопродукцию в России

https://static.news.ru/photo/ef46d7bc-5a84-11eb-a38c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Edward Kaprov/Global Look Press

В последние дни вслед за падением цен на мировом рынке пошли вниз и цены на российскую продукцию из металла. Это отметили участники совещания представителей Минпромторга с металлургами, сообщил инсайдер, знакомый с итогами встречи.

Рынок сам начал снижаться, как и говорилось ранее. На мировом рынке наблюдается снижение, и оно потянуло за собой и российский рынок тоже, — отметил собеседник ТАСС.

Цена квадратной заготовки на FOB в последние дни уменьшилась до $560–570 за тонну. В середине декабря стоимость была около $600 за тонну.

В конце прошлого года застройщики в РФ начали жаловаться на рост стоимости металлопроката, что, в свою очередь, приводит к росту себестоимости строительства. По их заявлениям, цена арматуры с середины ноября выросла более чем на 50%. Минпромторг сообщил о намерении изучить возможность введения пошлин на продукцию, идею поддержала ФАС РФ.

Ранее миллиардер и владелец металлургической компании «Северсталь» Алексей Мордашов рассказал об опасности экономической катастрофы, которой может обернуться для России изоляция, сообщал NEWS.ru.