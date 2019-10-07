Дербент Дербент Фото: Bai Xueqi/Xinhua/Global Look Press

Предприятия крупного и среднего бизнеса в Ростовской области и шести субъектах Северного Кавказа понесли самые большие убытки в первой половине 2019 года. В то же время три из этих регионов вышли в лидеры по числу прибыльных компаний.

Речь идёт о Дагестане, Ингушетии и Чечне. Согласно исследованию аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, потери фирм в этих республиках в общей сложности составили более 14 млрд рублей.

При этом прибыль по итогам первого полугодия в Ингушетии получили 82% компаний, в Чечне – 78,6%, в Дагестане – 77,2%.

Эксперты видят причину парадоксальной ситуации в том, что выходящих в плюс предприятий в этих республиках действительно много, но размер получаемой ими прибыли невелик. При этом вес убыточных компаний значителен, сообщает РБК.

Ранее News.ru писал, что российские авиаперевозчики за шесть месяцев 2019 года понесли убытки в размере около 52 млрд рублей. Они попросили у правительства 30 млрд на сдерживание цен на билеты.

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