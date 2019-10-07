https://static.news.ru/photo/f4fb9466-e8d6-11e9-bcd0-fa163e074e61_660.jpg Дербент Фото: Bai Xueqi/Xinhua/Global Look Press

Предприятия крупного и среднего бизнеса в Ростовской области и шести субъектах Северного Кавказа понесли самые большие убытки в первой половине 2019 года. В то же время три из этих регионов вышли в лидеры по числу прибыльных компаний.

Речь идёт о Дагестане, Ингушетии и Чечне. Согласно исследованию аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, потери фирм в этих республиках в общей сложности составили более 14 млрд рублей.

При этом прибыль по итогам первого полугодия в Ингушетии получили 82% компаний, в Чечне – 78,6%, в Дагестане – 77,2%.

Эксперты видят причину парадоксальной ситуации в том, что выходящих в плюс предприятий в этих республиках действительно много, но размер получаемой ими прибыли невелик. При этом вес убыточных компаний значителен, сообщает РБК .

Ранее News.ru писал, что российские авиаперевозчики за шесть месяцев 2019 года понесли убытки в размере около 52 млрд рублей. Они попросили у правительства 30 млрд на сдерживание цен на билеты.