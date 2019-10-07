https://static.news.ru/photo/0ebc225a-e8c6-11e9-93f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в правительство России с просьбой выделить средства из бюджета, чтобы не допустить резкого подорожания авиабилетов.

Как пишет газета « Известия », в обращении перевозчики изложили свои предложения по стабилизации ситуации на авиарынке. Одно из них касается выделения из бюджета 8–9 млрд рублей в рамках демпфера — нового механизма компенсаций на случай резких скачков стоимости керосина. Авиакомпании предлагают снизить планку демпфера с 48,3 тыс. до 40 тыс. рублей за тонну.

Ещё одно предложение касается единовременного выделения 23 млрд руб. Как утверждают перевозчики, за шесть месяцев 2019 года их операционные убытки составили 51,9 млрд руб.

Как ранее писал News.ru, лоукостер «Победа» направил письмо в Министерство транспорта РФ с просьбой прояснить сроки предоставления компенсации за прекращение полётов в Грузию. Авиакомпания оценила ущерб в 500 млн рублей.