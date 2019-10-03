https://static.news.ru/photo/db6fb114-e677-11e9-9f9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Лоукостер «Победа» направил письмо в Министерство транспорта РФ с просьбой прояснить сроки предоставления компенсации за прекращение полётов в Грузию. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Ранее «Коммерсант» писал, что «Победа» оценила ущерб от прекращения полётов в эту страну в 500 млн рублей. При этом утверждалось, что деньги из бюджета так и не будут выделены.

Представители лоукостера подтвердили, что в Минтранс было направлено письмо о предоставлении компенсации, сообщает РИА Новости .

Как писал News.ru, полёты в Грузию могут возобновиться в ближайшее время. В правительстве РФ сообщили, что ситуация в закавказской республике уже стабилизировалась, поэтому в скором времени запрет может быть снят.

Российско-грузинские отношения в очередной раз обострились после событий 20 июня, когда в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия. 21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию.