Испанская Repsol потеряла €487 млн из-за обвала цен на нефть и коронавируса

https://static.news.ru/photo/410dc4c4-8ec1-11ea-b99b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Repsol/flickr.com

Испанская нефтяная компания Repsol с января по март 2020 года понесла убытки в размере €487 млн из-за падения цен на нефть и снижения спроса на фоне пандемии коронавируса.

Прибыль в первом квартале 2020 года составила минус 487 млн евро, — приводит ТАСС заявление предприятия.

Уточняется, что в первом квартале прошлого года Repsol заработала более €600 млн.

ОПЕК+ 12 апреля договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае–июне, а также на 7,7 млн во втором полугодии и на 5,8 млн баррелей далее до конца апреля 2022 года.

Несмотря на это, цена на российскую нефть достигла отрицательных значений. Так, 20 апреля она оценивалась в минус $2 за баррель. Одновременно цены на майские фьючерсы на нефть американской марки WTI достигли показателя минус $39,44, писал NEWS.ru.