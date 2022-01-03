Искусственный интеллект: ради него в ЕС объединятся

В 2019 году Евросоюз инвестировал в искусственный интеллект от 7,9 до 9 миллиардов евро, что соответствует 40–45% годовой цели инвестиций (20 млрд ежегодно в течение 10 лет). Об этом говорится в отчёте, опубликованном на специализированном портале. А теперь в Европе стремятся создать альянс исследовательских организаций с общей дорожной картой для согласования национальных усилий стран ЕС в области искусственного интеллекта. Как новая структура поможет сохранить европейцам лидерские позиции в области развития искусственного интеллекта — в материале NEWS.ru.

Альянс, который хотят создать европейцы, будет стимулировать инновации и инвестиции, привлекать и удерживать таланты в области искусственного интеллекта, а также создавать синергию и экономию за счёт масштаба, заявил вице-президент Еврокомиссии Тьерри Бретон, комментируя запрос депутата Европарламента Филипа Де Мана.

Евросоюз делает отличную работу по продвижению сетевого сотрудничества среди исследовательских центров стран ЕС, получая синергию и инновации, — полагает президент компании Сommodities & Resources Дидье Жюльен.

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Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко назвал «вполне ожидаемым решением» инициативу Терри Бретона.

Продукты искусственного интеллекта не могут жить без данных и программистов. Основной дефицит кадров вызван колоссальным спросом на людей и на данные. Медицинские данные сложно обрабатывать, врачей и программистов не хватает. Отсюда большие затраты на разработки медицинских программ, которые должны упростить работу врачей. Этот огромный пласт проблем связан с тем, что чем меньше страна, тем ей сложнее добиться успеха в области искусственного интеллекта. Выход один — надо объединяться.

По мнению европейских депутатов, системы, использующие искусственный интеллект, внесли большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией в Европе, в том числе в разработку вакцин, составление прогнозов распространения пандемии, выявления ранних признаков болезни в медицинской диагностике и мониторинга влияния на психическое здоровье граждан.

Еврокомиссия активно поддерживала разработку набора инструментов для мобильных приложений с целью отслеживания контактов европейских граждан. Приложения должны были быть добровольными, безопасными и совместимыми, работать в разных странах и в разных операционных системах. Они должны были свести обработку личной информации к минимуму и не использовать данные о геолокации или перемещении. Все приложения необходимо деактивировать, как только пандемия закончится и все личные данные будут удалены, уверяют еврочиновники.

Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

По словам Тьерри Бретона, комиссия постоянно изучает ситуацию в ЕС в области искусственного интеллекта через специализированный портал AI (artificial intelligence) Watch. Специалисты портала отслеживают промышленный, технологический и исследовательский потенциал, политические инициативы в государствах Европы, внедрение и технические разработки искусственного интеллекта и его влияние на экономику, общество и общественные услуги.

На ресурсе содержатся аналитические материалы, необходимые для мониторинга и содействия реализации Европейской стратегии в области искусственного интеллекта, принятой в 2018 году. Там также публикуются отчеты об инвестициях в эту сферу странами ЕС начиная с 2018 года, национальные стратегии государств (хотя они есть не у всех стран Евросоюза), примеры внедрения технологий в конкретных секторах экономики.

«Между США, Китаем и Европой развивается глобальная конкуренция в области искусственного интеллекта. США лидируют, но Китай быстро догоняет Америку и стремится стать лидером к 2030 году. Для ЕС это не столько вопрос победы или поражения в гонке, сколько поиск способа использования возможностей, предлагаемых искусственным интеллектом, ориентированных на человека, этичных, безопасных и соответствующих основным европейским ценностям», — отмечают эксперты портала Ai Watch.

Вице-президент Еврокомиссии Тьерри Бретон PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

По словам Тьерри Бретона, приоритетными областями развития для европейцев в этом направлении стали развертывание сетей 5G и выше, поддерживаемое стратегией в области кибербезопасности, облачные технологии, микропроцессоры.

ЕС поддерживает создание центров в области искусственного интеллекта с помощью форм частно-государственного партнёрства, отмечает Бретон. Государствам ЕС рекомендуется инвестировать в национальные исследовательские центры, в том числе с использованием средств Фонда восстановления после пандемии, размер которого составляет 672,5 млрд евро. Переход к цифровой экономике — ключевой элемент плана ЕС по восстановлению после пандемии. Чтобы получить доступ к этим деньгам, государства ЕС представили национальные планы восстановления, выделив 20% средств на инициативы по цифровизации экономики.

В 2019 году по сравнению с 2018 годом инвестиции в искусственный интеллект в ЕС увеличились на 2,1-2,5 миллиарда евро. Если ЕС сохранит аналогичный уровень темпов инвестирования, то к 2025 году инвестиции достигнут 22,4 миллиарда евро и превысят целевой показатель в 20 миллиардов евро на 10%.