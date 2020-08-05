Иностранные инвесторы активно инвестируют в российские облигации

https://static.news.ru/photo/2e0807e2-d762-11ea-bc34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Иностранные инвесторы находят привлекательными российские облигации и активно вкладываются в них. Они отмечают высокую доходность российских облигаций и положительно оценивают экономическую политику России.

Иностранные инвесторы вновь инвестируют в российские облигации, привлечённые высокой доходностью и достаточно прочным финансовым положением страны по сравнению с другими странами с нарождающейся рыночной экономикой, — привели сообщение издания The Wall Street Journal в ТАСС.

По данным американского издания, рост вложений в российские облигации не снижался на протяжении восьми недель по состоянию на 23 июля 2020 года.

Мы в целом позитивно оцениваем ситуацию в России на протяжении последнего года. В основном это объясняется тем, что они крайне серьезно подходят к проблемам экономической политики, хотя во внешней политике действуют неортодоксально, — привели слова руководителя департамента портфельных инвестиций компании Neuberger Berman Каэна Нэзли в газете.

Как сообщает американское издание, положительная экономическая ситуация в России связана с низким уровнем госдолга в стране и увеличением резервов ЦБ РФ.

По мнению аналитиков, у ЦБ РФ сейчас более благоприятные позиции для того, чтобы проводить свою политику несмотря на то, что страна по-прежнему сильно зависит от экспорта нефти, — подытожили в издании.

Как писал NEWS.ru ранее, экономист Владислав Жуковский сообщил, что россиянам невыгодно вкладываться в рубль или доллар этой осенью. По мнению эксперта, выгодным вложением будет покупка золота или криптовалюты. Он добавил, что подобная тенденция продолжится до ноября 2020 года.