Сразу три статусных лица выступили в поддержку идеи введения в России на фоне бюджетного профицита отмены подоходного налога для малоимущих семей. Министр экономического развития Максим Орешкин уверен, что такой шаг «станет позитивной мерой для экономики». На такую реакцию его «спровоцировала» глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Ещё осенью руководитель ВТБ Андрей Костин при профиците бюджета первым предлагал точечно смягчить налоговую политику в отношении малоимущих россиян. Между тем, по мнению экспертов, для обеспечения бюджетного равновесия на региональных уровнях нужно не отменять сам НДФЛ, а следует применить стандартный вычет по налогу в отношении малообеспеченных граждан, чей уровень дохода должен определяться на уровне каждого субъекта страны.

Любопытно, что на прошедшей встрече с сенаторами глава МЭР начал свой ответ со слов «очень такой тяжёлый вопрос», однако Валентина Матвиенко прервала Орешкина и буквально потребовала отвечать на финальные вопросы встречи с членами верхней палаты парламента в формате блиц-опроса. «Нет, блиц, ваша точка зрения, просто — да/нет», — выпалила она. «Я считаю, что такая мера будет очень позитивна для экономики», — практически вынужденно ответил ей нерешительный Орешкин.

О том, что в правительстве идёт «серьёзная дискуссия» на эту тему, Матвиенко сообщала в конце ноября и уточняла, что сама поддерживает идею.

Я бы это поддержала. Да, надо всё просчитать, не скатываться к популизму, но мне кажется, это такое разумное предложение, потому что понятно — разница в уровнях доходов среди бедных и богатых очень высока, — говорила Матвиенко в эфире телеканала «Россия 24».

В свою очередь, премьер-министр Дмитрий Медведев добавлял, что подобная «чувствительная тема» сейчас прорабатывается и «над ней предстоит думать». Также по поводу отмены налога высказывался и первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Он отмечал, что при реализации этой инициативы следует взвесить все «за» и «против». Кроме того, на минувшей неделе на встрече с региональными омбудсменами Владимир Путин пообещал подумать об освобождении от подоходного налога граждан, получающих минимальную зарплату. Российский лидер пояснил при этом, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) равен прожиточному минимуму, следовательно, уплачивая с этой суммы НДФЛ, люди оказываются ниже данной планки.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

По данным Росстата, доход меньше прожиточного минимума во II квартале 2019 года получали 12,7% населения страны (18,6 млн россиян). По мнению аналитиков, итоговые цифры могут быть больше, чем годом ранее. Тогда за чертой бедности жили 12,5% россиян.

Не нужно отменять сам НДФЛ

С введением в 2001 году в налоговое законодательство НДФЛ и до 2009 года при расчёте НДФЛ для всех налогоплательщиков действовало чёткое правило, по которому ко всем полученным доходам физлиц независимо от их регионального статуса применялся стандартный вычет в размере 100 рублей, и он действовал до момента, пока сумма полученных доходов за календарный год не превышала 20 тыс. рублей, напоминает доцент кафедры бухгалтерского учёта и налогообложения РЭУ имени Плеханова Равиль Ахмадеев.

Данный вид стандартного вычета применялся автоматически работодателем ко всем доходам своих сотрудников, позволяя сэкономить на уплате подоходного налога за каждый год в размере 2600 рублей. То есть в годовом эквиваленте 20 тыс. рублей являлись не облагаемой НДФЛ величиной, отмечает аналитик. После 2009 года величина стандартного вычета была проиндексирована до 400 рублей, а не облагаемая налогом сумма дохода за год — до 40 тыс. рублей, что соответствовало освобождению от уплаты налога на доходы физических лиц в годовом эквиваленте в размере 5200 рублей.

Данное правило в налоговом законодательстве действовало до 2012 года и затем было отменено. На протяжении семи лет в налоговом законодательстве не предусматривалось применение каких-либо вычетов в отношении сумм доходов, получаемых физлицами ниже прожиточного минимума (за исключением действующих вычетов по НДФЛ на детей). Равиль Ахмадеев доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова

По мнению эксперта, идея к возврату социальной составляющей налоговой функции по НДФЛ является более чем разумной. За последние пять лет, говорит он, к этой теме периодически возвращались, но не могли определиться с уровнем получаемого необлагаемого дохода жителями в разрезе тех регионов, где уровень жизни малообеспеченных слоёв населения ниже, чем среднее его значение по стране.

Для обеспечения бюджетного равновесия на региональном уровне нужно не отменять сам НДФЛ или вводить пониженную его ставку для малообеспеченных граждан. Одним из действующих механизмов является применение стандартного вычета по НДФЛ в отношении малообеспеченных граждан, чей уровень дохода должен определяться на уровне каждого субъекта РФ, — убеждён Равиль Ахмадеев.

Аналитик уверен, что регионам важно предоставить право на принятие решения об установлении необлагаемой суммы НДФЛ в каждом субъекте РФ и ежегодно корректировать на уровень инфляции в стране. По его мнению, такой подход является более справедливым, поскольку не основывается на усреднённых показателях всей страны, и на это не затрачиваются средства самих регионов, так как механизм НДФЛ предусматривает получение дохода физлицом, а затем при удержании налога, применение вычета (необлагаемой величины).

Семьи отказываются от помощи из-за формулировки

Я сторонник того, чтобы формулировка «малоимущий» вообще ушла. Если мы говорим о поддержке людей вообще, то это должна быть поддержка, а не высчитывание доходов. Иначе получится, что на 10 рублей доход больше — ты уже не малоимущий. Формулировка «малоимущий» — это унижение и форма дискриминации со многими социально-психологическими последствиями. Марина Семёнова президент Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями президент Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями

Дело в том, объяснила эксперт, что многие многодетные семьи и нуждающиеся в господдержке не подают документы на помощь только потому, что боятся штампов и социального клейма.

Но Семёнова опасается ещё и того, что данная «положительная» инициатива может зависнуть в реализации, как завис, например, закон о многодетных семьях. Его разрабатывают целых два года, а воз — и ныне там. О законе практически забыли, хотя им занимался всё тот же Совет Федерации, подчеркнула президент Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями.