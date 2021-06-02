Игорь Шувалов пообещал обеспечить возвратность капитала

https://static.news.ru/photo/5cabafa0-c42d-11eb-a129-96000091f725_660.jpg Игорь Шувалов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что в условиях пандемии коронавируса и санкций команда госкорпорации стала конкурентоспособнее. Об этом он рассказал NEWS.ru на полях ПМЭФ-2021.

По его словам, в период санитарно-эпидемиологических ограничений в ВЭБ начали оперативно применять технологии, к которым при обычных условиях пришлось бы привыкать гораздо дольше.

Я оцениваю, что конкурентоспособность возросла. А санкциями мы живём с 2014 года, и ничего нового тут нет, — отметил он.

Шувалов также добавил, что госкорпорация намерена обеспечить возвратность капитала. Речь идёт о многофакторной отдаче, которая касается получающих зарплаты людей и налоговой системы.

Мы должны обеспечить возвратность капитала, — заявил глава госкорпорации.

Согласно его прогнозам, в ближайшие четыре года ВЭБ со стороны разных проектов представит на 70% больше помощи, чем в предыдущие четыре года.

Ранее замминистра финансов России Алексей Лавров заявил, что государство должно установить прозрачные, проверяемые, понятные и хорошо администрируемые отношения между малым и большим бизнесом.