Оценена идея оградить неопытных инвесторов от торговли зарубежными акциями Инвестор Марламов одобрил идею оградить неопытных инвесторов от торговли зарубежными акциями

Фото: Michael Nagle/XinHua/Global Look Press

Фондовая биржа

Национальная финансовая ассоциация предложила Центробанку ограничить долю зарубежных акций в портфелях неквалифицированных инвесторов до 50%, основатель сообщества инвесторов «Аленка Капитал» Элвис Марламов назвал такое решение «компромиссом». Вместе с этим финансист поддержал изначальное предложение регулятора полностью оградить таких инвесторов от иностранных бумаг, пишет журнал «Компания».

Но я в этом вопросе не сторонник компромиссов и согласен с предложением ЦБ о полном запрете торговли для «неквалов». Это несколько запоздалое решение, но оно хорошее, правильное. С точки зрения правительства, выгоднее, чтобы капитал оставался внутри страны, чтобы люди вкладывались в наши компании, и от этого росла их капитализация. Или участвовали в IPO у нас, и это тоже позволяло бы компаниям привлекать капитал, — пояснил Марламов.

Он напомнил, что рост торговли иностранными акциями в 2019–2020 году не принес российским инвесторам «ничего хорошего». Финансист отметил, что в то время многие брокеры потеряли ценные активы из-за финансового пузыря на американском рынке. Марламов предположил, что отечественным экспертам крайне непросто разобраться в рынке ценных бумаг США из-за языкового барьера, а также особенностей законов и экономики.

Ранее руководитель направления инвестиционного консультирования Алексей Антонов заявил, что по итогам минувшей пятницы индекс МосБиржи поднялся на 2,1%, такой подъем обусловлен решением Центробанка снизить ключевую ставку до 8%. По его словам, причиной столь внезапного роста этого показателя стал эмоциональный отклик игроков рынка на решение регулятора.