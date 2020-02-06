Зампредседателя правительства Марат Хуснуллин намерен ускорить работы по строительству ЦКАД. Депутат планирует взять проект на личный контроль.
Пока те темпы работ, которые там идут, меня не устраивают. Я в ближайшее время договорился с Минтрансом, подрядчиком провести рабочее совещание и разобраться, что нужно сделать для того, чтобы ЦКАД была построена, — цитирует политика ТАСС.
В ноябре 2019 года Министерство финансов отказало «Автодору» в дополнительном финансировании ЦКАД. Ведомство сослалось на поручение президента России Владимира Путина не расширять смету проекта.
Как ранее передавал NEWS.ru, банки выделят более 35 млрд рублей на строительство четвёртого участка ЦКАД. Соответствующие документы уже подписаны.