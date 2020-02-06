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Руководитель партнёрских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслав Максименко в беседе с NEWS.ru отметил, что предложенный вице-премьером Андреем Белоусовым объем предполагаемых трат из ФНБ в размере 300 млрд руб., соответствует ранее заявленным позициям Минфина и Банка России.

Как напомнил Максименко, и экономист Антон Силуанов, и глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее отмечали, что подобные темпы расходования средств «излишков» в 7% ВВП способны увеличить потенциальные темпы роста экономики, но...