Хлеба и зрелищ маловато: чего не хватает российской экономике

Экономика России не просто в кризисе — она в принципе имеет патологические особенности. Но чтобы не пугать читателя очередной чернухой, можно отметить, что именно за последний период она выглядит не настолько плачевно в сравнении с остальным миром. И не потому что наметился какой-то подъём, а потому что лихорадит всех вокруг.

Однако беда российской экономики в том, что у неё нет никакой внятной цели и даже благие пожелания на общенациональном уровне сформулированы как-то расплывчато. Сегодня, с одной стороны, провозглашается социальная ответственность правительства и бизнеса, как необходимое условие стабильности — краеугольное понятие для идеологического оформления власти последние 10–15 лет. С другой — каждый выживает как может.

Если ты беден и прозябаешь — сам виноват, плохо стараешься, не умеешь заработать, не ищешь возможности, не учишься новому. И нечего указывать на миллиардеров, чьё состояние только растёт, все не могут стать миллиардерами, по законам рынка и капитализма, которые провозгласили 30 лет назад. За что боролись, на то и напоролись. Курс на капитализм, взятый в 90-е, потом, правда, был немного скорректирован — вспомнили про социальную ответственность, заговорили о справедливости и гарантиях, начали подкручивать законодательство, собирать и распределять налоги — дирижировать экономикой.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В итоге, с одной стороны, есть некоторая экономическая свобода, которая даёт основания утверждать, что нищета и стагнация — это плата за неё, с другой — всевозможные ограничения и ручное управление, монополизм, госконтроль — всё ради социальной ответственности, справедливого распределения благ, поддержки малоимущих. В общем, очень удобная конструкция. Многое можем ограничить, но почти ни за что не отвечаем. Как в любимом некоторыми известном тосте: чтобы всё было и ничего за это не было.

Разумеется, зубоскальства не отражают всю сложность политико-экономической реальности тридцатилетнего российского государства, которому, без всякого сомнения, досталось тяжёлое наследство. И сегодня нет ни одного лица или какой-либо выделенной группы, на которую можно было бы с лёгкостью возложить всю ответственность за происходящее, вопреки некоторым мнениям.

В том ведь и дело, что нынешняя политическая система так устроена, что с неё нельзя потребовать экономического процветания и выразить своё недовольство. В СССР такие требования были законны. Там власть и правительство брали на себя всю ответственность за общество согласно провозглашённой идеологии. Именно поэтому от идейной платформы отказалась прежде всего сама верхушка. Слишком она ей мешала. Обязывала. И нынешнее руководство никогда не пойдёт на то, чтобы её вернуть или воссоздать в похожем виде, как бы к этому ни подталкивали те или иные политические силы. Но и от концепции «социального государства» тоже власть не откажется, по понятным причинам. Но делать что-то надо. Хотя бы создавать видимость. Иначе люди не поймут.

На текущем витке исторического движения экономическая политика могла бы качнуться в сторону улучшений для бизнеса, защиты конкуренции и свободы торговли для всех, в сторону роста предложений денежных средств на внутреннем рынке (без чего не развивается малый и средний бизнес). Такое в России могло бы произойти, однако мировая конъюнктура подвела. Тренд во всём мире совсем иной.

Совершенно неопытные в деле искусственного создания кризиса англичане, французы и немцы, не привыкшие к пустым полкам магазинов, могут поверить, что еда по карточкам — это высшая форма заботы о населении в непростые времена. Но в России ещё живы те, кто помнит, как это проделали в СССР. И в благие намерения верится даже не с трудом, а слово не то, как говорится. И возникает политико-экономический когнитивный диссонанс — несоответствие того, что видно, и того, о чём говорят.

Но если на минуточку представить, что в мире не творится чёрт-те что, вообразить всё так, как оно было до января 2020-го. Взглянуть только лишь на Россию и пофантазировать. И что же дальше? Куда идём? Что строим? Ради чего молодому поколению учиться и напрягаться?

В реальном-то мире теперь уже почти всем понятно, ради чего — чтобы «душу не вытрясли» и не превратили в послушного идиота на пособии — с едой по карточкам. Но пока ещё непонятно — как! А в фантазийном, где всё хорошо, и если ты нищий в долгах, то сам виноват? Так вот в этом фантазийном мире можно предположить, что в России наконец задумаются, что экономика прежде всего воспроизводит тип человека.

Если 30 лет назад планировали войти на равных в конкурентное капиталистическое общество, то должны были быть люди, которые могут переигрывать чужие элиты на поле, где они собаку съели. Должны быть те, кто умеет заключать сделки и защищать свои интересы в течение действия договора, кто понимает значение собственности и контроля, кто не чувствует себя приниженным и неопытным в международных делах, кто знает реальную цену вещам и идеям, кто умеет находить информацию и овладевать процессами, за кем стоят люди, поддерживают его, реально понимают, что происходит, и обладают достаточными навыками, чтобы заменить выбывших. Таких людей должно быть много, а не 1%, как в СССР.

Так сколько в стране должно быть таких, которые могут действовать на верхних элитных экономическом и политическом уровнях? И какие внутренние процессы этих людей подготовят?

Достаточно ли для их появления увеличения МРОТ и ручного регулирования цен на морковку?

Пофантазировали и хватит. Пора просыпаться. На повестке поддержка совсем малоимущих. Может, когда-нибудь кто-нибудь из них выбьется в люди и нам спасибо скажет. Это тоже очень важно. Впору создавать комитеты бедноты. Остальные выплывут сами.