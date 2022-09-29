H&M сократила чистую прибыль почти в 9 раз после ухода из России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

H&M сильно сократила чистую прибыль в третьем финансовом квартале из-за масштабного списания, связанного с уходом шведской компании с российского рынка, передает АБН со ссылкой на ее пресс-релизе. Так, прибыль rкомпании составила 531 млн шведских крон ($47,4 млн), что почти в девять раз меньше, чем показатель в 4,69 млрд крон за тот же период предыдущего года. При этом ранее эксперты давали прогнозы, что чистая прибыль H&M составит около 2,17 млрд крон.

В финансовом отчете за минувший квартал компания H&M отразила единовременное списание 2,1 млрд крон, которое оказалось связано с ее уходом с рынка Российской Федерации. Магазины H&M в стране сначала долгое время не функционировали, а затем открылись на ограниченный период для распродажи оставшихся запасов товаров.

Ранее источник, близкий к руководству H&M в России, сообщил, что ретейлер начал завозить в российские магазины новую коллекцию одежды. Поставки осуществляются из Казахстана. При этом в самой компании заявляют, что они просто распродают сток. Как подчеркнул источник, H&M заинтересована в том, что оставаться на российском рынке как можно дольше. В этой связи и было принято решение о поставках из Казахстана. Для этого, по его словам, на складах даже было увеличено число сотрудников. При этом новая коллекция пока не представлена в магазинах, ее в настоящее время готовят к продажам.