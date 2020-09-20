Грузоперевозки Латвийских железных дорог упали из-за потери грузов из РФ

https://static.news.ru/photo/91d242fa-fb08-11ea-8b03-fa163e074e61_660.jpg Фото: ldz.lv

Латвийские железные дороги (LDz) столкнулись со значительным спадом грузоперевозок из-за того, что российские грузы всё чаще направляются в порты РФ, считает глава LDz Марис Клейнбергс.

Спад объёма грузоперевозок произошёл по нескольким причинам, но главная заключается в том, что всё больше угля перегружается на терминалах в порту Усть-Луги, — приводит его слова «Sputnik Латвия».

По словам главы LDz, в прошлые годы грузы из России составляли около 70% грузоперевозок в Латвии.

Среди других причин снижения показателей Клейнбергс назвал негативное влияние пандемии COVID-19, а также тёплое лето 2020 года, из-за которого спрос на уголь в Европе снизился.

В этом году планируем перевезти примерно 25 млн тонн грузов, это примерно в два раза меньше по сравнению с предыдущим годом. В ближайшие годы мы планируем небольшой рост. Но он действительно небольшой, я не вижу возможности заместить объёмы грузов из России, которые мы потеряли, — отмечает глава LDz.

В то же время компания рассматривает новые бизнес-модели, которые помогли бы преодолеть кризис. Так, LDz намерены расширить перечень предоставляемых услуг, включив в них морские и автомобильные грузоперевозки.

Также в рамках реструктуризации компания вынуждена сократить около 24% сотрудников за 2020 год. Уже около 1000 работников LDz из запланированных 1500 тыс. попали под сокращение. Глава компании добавил, что Латвийские железные дороги избавятся от ненужной недвижимости и непрофильных активов.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Латвии планируют выделить средства на оказание медицинской помощи пострадавшим в ходе беспорядков в Белоруссии оппозиционерам.