В Кремле ответили Грефу на высказывание о повышении налогов

https://static.news.ru/photo/a9f6654a-fce4-11ea-8421-fa163e074e61_660.jpg Герман Греф Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание главы Сбербанка Германа Грефа, который выступил против повышения налогов в России. По словам представителя главы государства, мнение руководителя государственного банка будет учитываться.

Однако его слова не являются определяющими для профильных министерств, передаёт «Подъём».

Греф имеет свое экспертное мнение. Наряду с другими точками зрения оно всегда принимается во внимание профильными ведомствами, но не обязательно является определяющим, — сказал Песков.

Накануне Греф заявил, что низкие налоговые ставки являются конкурентным преимуществом России. По его словам, их повышение является последней мерой, на которую стоит идти властям.

Он уверен, что РФ не получит экономического роста при повышении налогов. Такое заявление Греф сделал в эфире телеканала «Россия 24».

Если говорить честно, я не большой сторонник вообще любого повышения налогообложения. Наше конкурентное преимущество — это относительно невысокие налоговые ставки, и сейчас мы его теряем, — подчеркнул он.

Руководитель государственного банка заявил, что властям страны следует упрощать налоговое администрирование, снижать налоги и сокращать количество необходимых платежей. Для получения денег лучше пойти по пути кредитования или снижения расходов бюджета, а не поднятия налоговых ставок.

Как писал NEWS.ru, правительство внесло в Госдуму проект закона о повышении подоходного налога (НДФЛ) до 15% для граждан, уровень доходов которых превышает 5 млн рублей в год. Одновременно с этим кабмин намерен пересмотреть льготы в сфере ТЭК, увеличить плату за природные ресурсы и индексировать акцизы на табак.