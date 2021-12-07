Греф: ограничение конвертации рубля санкциями невозможно

Глава Сбербанка Герман Греф назвал ограничение конвертации рубля санкциями США невозможным. Так он прокомментировал публикации в западных СМИ о рассмотрении американскими властями нового пакета мер в ответ на якобы готовящееся «вторжение» России на Украину, передаёт РИА Новости.

Это невозможно запретить, это невозможно исполнить. <...> Под этим нет никакого реального основания, даже если это захотят сделать, — я никогда не слышал, что кто-то планирует подобное, — это сделать просто невозможно, — сказал Греф.

Накануне телекомпания CNN и агентство Bloomberg сообщили о подготовке властями США нового пакета санкций для сдерживания «вторжения» России на Украину. По данным изданий, меры могут коснуться «близкого окружения президента РФ», отключения России от системы SWIFT, конвертации российского рубля, суверенного долга страны, а также российских энергетических компаний.

В Кремле отметили, что пока не видели косвенных подтверждений Белого дома о намерении ввести санкции, поэтому не знают, является эта информация «уткой» или «целенаправленным сливом».

Ранее представитель американской администрации заявил, что США готовы нанести «экономический вред» РФ, если та нападёт на Украину. В настоящее время по этому поводу ведутся активные консультации с европейскими партнёрами.