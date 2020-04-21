В настоящее время расчётный демпфер на автобензин составляет около 17 тысяч рублей на тонну, и компании компенсируют убытки от оптовых продаж поставками на АЗС. Поэтому потенциал по снижению розничных цен ограничен. Если будет принято решение о корректировке демпфера, это позволит уменьшить и розничные цены. Об этом NEWS.ru заявил главный экономист независимого отраслевого консультанта по вопросам развития ТЭК России VYGON Consulting Сергей Ежов. В пресс-службах правительства РФ, ФАС, Минпромторга и Минэнерго не решились комментировать тревожную ситуацию на внутреннем рынке моторного топлива.

Сейчас, по словам эксперта, компании при продажах на внутреннем рынке дополнительно выплачивают в бюджет «демпфер» с каждой реализованной тонны топлива, который рассчитывается исходя из разницы европейских и фиксированных внутренних цен, поэтому падение биржевых котировок на внутреннем рынке никак на него не влияет, проинформировал аналитик из VYGON Consulting.

В качестве иллюстрации он напомнил о том, что в 2008-2009 годах при падении мировых цен на нефть розничные цены на бензин в России снижались почти на 30%.

Ранее гендиректор агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов в беседе с РБК заявил, что нефтяники начали продавать бензин себе в убыток. По его оценкам, они теряют около 2,3 тысячи рублей на тонну бензина АИ-92. С 13 по 19 апреля цена этой марки на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже упала на 11% или 4,2 тысячи рублей, и уже 20 апреля АИ-92 продавали по 35,77 тысячи рублей за тонну в европейской части России, рассказал Турукалов. Однако при этом издержки компаний, в которые входят акциз, выплаты в бюджет по демпферу, НДС и НДПИ составляют 38,07 тысячи рублей.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По мнению исполнительного директора «Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора» Тамары Сафоновой, на цены на моторное топливо на российском внутреннем рынке в данный момент оказывает давление информация об отрицательных ценах майских фьючерсов на американскую нефть. Однако, оговаривается она, по тем же итогам марта «цены всё равно имели положительное значение».

Как заверили NEWS.ru в Росстате, в апреле отмечается еженедельное снижение цен на 2-3 копейки на бензин и дизельное топливо.

Индекс экспортной альтернативы на 92-й бензин составляет около 23 тысяч рублей за тонну, биржевой индикатор около — 36 тысяч рублей за тонну. При этом бензин Регуляр-92 на внебиржевом рынке, на который приходится основной оборот нефтепродуктов, торгуется на уровне 39 тысяч рублей за тонну. Тамара Сафонова исполнительный директор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора и доцент РАНХиГС исполнительный директор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора и доцент РАНХиГС

Складывающиеся отрицательные цены на нефть имеют чисто спекулятивную причину, замечает научный сотрудник экономического факультета ГАУГН и ЦЭМИ РАН Сергей Некрасов.

Подошёл срок закрытия майских контрактов на поставку нефти, и от них избавляются те, кому некуда закачивать нефть. Бензин, в отличие от нефти, долго не хранится — его обязательно нужно отгружать. Поэтому прежде чем говорить о тенденциях на этом рынке, нужно дождаться последних данных о производстве и оценить реакцию НПЗ. Сергей Некрасов научный сотрудник экономического факультета ГАУГН и ЦЭМИ РАН научный сотрудник экономического факультета ГАУГН и ЦЭМИ РАН

В России принято компенсировать выпадающие доходы отрасли на внешнем рынке ростом цен на внутреннем, поэтому нынешний сценарий соответствует ожиданиям. Но в условиях месячных каникул для экономики из-за самоизоляции такой сценарий усугубит положение отраслей и граждан, и его реализацию будет непросто согласовать, разъясняет научный сотрудник экономического факультета ГАУГН и ЦЭМИ РАН.

Пройдёт и это

В эти дни мы проживаем «особый» период, в котором наложилось действие двух сильных факторов: падение мировых цен на нефть и приостановка деятельности отдельных секторов национальной экономики. Из-за быстрого снижения цен российские нефтяные компании попали под действие так называемых «ножниц Кудрина», когда действующая ставка НДПИ и экспортной пошлины рассчитывается исходя из «старых», ещё высоких цен, а цены новых поставок существенно ниже, объясняет директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Шураков.

Из-за режима самоизоляции и приостановки функционирования части экономики резко сократилась интенсивность перемещений на легковом и общественном транспорте, что привело к сильному — на 30-50% (по данным Reuters, объём реализации на АЗС упал в некоторых регионах до 70%. — NEWS.ru) — снижению спроса на бензин, дизельное топливо и авиакеросин. По мере смягчения ограничительных мер из-за коронавируса будет восстанавливаться интенсивность поездок и начнёт восстанавливаться внутренний спрос на нефтепродукты. Александр Шураков директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР

Шураков считает, что в ближайшее время влияние «ножниц Кудрина» будет существенно слабее, так как экспортная пошлина и ставка НДПИ значительно снизятся в долларовом выражении: экспортная пошлина с 1 мая будет на 87% ниже (в долларовом выражении), а НДПИ на нефть за март (срок уплаты которого – в конце апреля) в долларовом выражении сократится примерно на 65%.

В случае сохранения относительной стабильности курса рубля нет предпосылок для роста розничных цен на нефтепродукты темпами существенно выше инфляции. Значительная часть российского нефтяного сектора контролируется государством, поэтому, на наш взгляд, исключён сценарий, когда российские ВИНК (вертикально-интегрированные нефтяные компании. — NEWS.ru) будут, не оглядываясь на потенциальный ущерб для экономики, останавливать свои НПЗ, — сказал специалист.

Граница катастрофы

Вопрос границы катастрофы для нефтяников стоит в плоскости тех финансовых возможностей, которые накопила каждая из компаний этого сектора до того момента, когда случился коллапс на нефтяном рынке. Похоже, рынок «нащупал дно» и цены вряд ли опустятся существенно ниже, выражает уверенность доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Соответственно, в данный момент перед российскими нефтяниками стоит задача продержаться в течение возникшего периода отрицательной доходности и дождаться изменения вектора, то есть того момента, когда растущий спрос на мировых рынках начнёт поднимать цены вверх (к первой «целевой границе» — $30 за баррель).

И этот срок, на мой взгляд, может продлиться в течение месяца: большинство стран, атакованных пандемией, подошли к границе «плато», выход из которого возобновит производственную активность и, следовательно, спрос на чёрное золото. Олег Чередниченко доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова

Следовательно, нефтяники смогут освободиться от «двойных тисков»: значительного разрыва внутренних и внешних цен на продукт, генерирующего повышенное давление по размеру уплачиваемого в бюджет акциза и беспрецедентно низкой величины спроса, отставание которой от объёма предложения не смогла «покрыть» даже недавняя договорённость стран — участников сделки ОПЕК++.

Недурные блиц-прогнозы

Цены будут сдерживаться в пределах целевого уровня инфляции в 4% всеми возможными ресурсами, имеющимися в распоряжении правительства. Шок, возникший на рынке в начале марта, и так внёс вклад к «копилку» инфляционного роста, к тому же ожидаемое в конце недели снижение ключевой ставки со стороны ЦБ немного добавит масла в «инфляционный огонь». По этой причине «нефтяной источник» инфляционного прироста правительство, повторюсь, постарается нивелировать всеми способами, вплоть до «ручного управления» процессом. Олег Чередниченко доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова

Как отмечает доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов, «правительство готовит целый пакет мер господдержки, а ограничительные меры не продлятся долго».

По этой причине и нефтепереработчики, и большая часть сетей АЗС перенесут этот кризис с приемлемыми потерями. Под угрозой — небольшие компании с высокой долговой нагрузкой. Они первые кандидаты на уход с рынка. Но в большинстве регионов сеть АЗС достаточно большая, так что без топлива никто не останется. Сергей Хестанов доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС

Если хранилища нефти и нефтепродуктов будут заполнены до предела, нефтяная отрасль окажется в тупике, когда добыча продолжается, хранить негде, а продать некому. Роста цен, я полагаю, не допустят. Не должны допустить, поскольку в текущей ситуации это чревато социальным взрывом, масштабы и последствия которого оценить трудно. Алексей Калачёв эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» эксперт-аналитик АО «ФИНАМ»

В заключение приведём и немного радикальный, если не сказать катастрофический, сценарий развития событий. К нему склоняются при максимально негативном раскладе обстоятельств некоторые опрошенные экономисты. Они не исключают, что государство может начать вместо денег для помощи бизнесу раздавать моторное топливо, если ситуация с «заморозкой спроса» на нефть затянется. Но это «форсмажорный» случай, реализация подобного сценария крайне нежелательна и, скорее всего, маловероятна, подчёркивают аналитики.