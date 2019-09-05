https://static.news.ru/photo/0254633a-cfdd-11e9-b0e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ole Spata/dpa/Global Look Press

Представители России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР 26 сентября в Уфе подпишут Хартию о защите прав предпринимателей. В документе выдвинута идея целенаправленного обучения государственных служащих стран-участниц БРИКС защите малого и среднего бизнеса, что позволит не только обмениваться опытом в этой сфере, но и совместно развиваться.

На фоне нестабильной политической обстановки традиционные инвестиционные гавани теряют свое главное преимущество — предсказуемость, и дают «фору» развивающимся экономикам стран ШОС и БРИКС. Мы понимаем, что сможем воспользоваться этой ситуацией, если подчеркнем выгодность своих рынков комфортными условиями и гарантиями безопасности ведения бизнеса, инвестиций и частной собственности. В этой связи деловые сообщества и правовые институты стран участниц БРИКС выступили с инициативой о создании совместной Хартии, которая определит основные правила и меры защиты предпринимателей, — считает сопредседатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Андрей Назаров.

Уполномоченный при Президенте России по правам предпринимателей Борис Титов отметил, что цель хартии унифицировать подходы стран-участниц к защите бизнеса и обеспечить трансфер правовых технологий в этой области.

Врио главы Республики Башкортостан Радий Хабиров заявил, что «Уфимская хартия» станет новым инструментом поддержки, который повысит роль бизнес-сектора в развитии экономики и социальной сферы в странах БРИКС.

Ранее News.ru писал о том, что Юбилейный пятый Форум малого и среднего бизнеса регионов стран — участниц ШОС и БРИКС пройдёт в Уфе с 26 по 27 сентября. В нём будут участвовать делегации из 30 стран мира. В их состав войдут ведущие бизнесмены, представители органов власти и институтов развития. Всего в форуме примут участие около 2500 человек, из которых 500 — иностранные гости. В программу будут включены 18 деловых мероприятий. Участники обсудят взаимодействия по защите бизнеса на пространстве ШОС и БРИКС.