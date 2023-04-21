Госкорпорация получила лицензию строительство наземной АЭС малой мощности

Фото: Пресс-служба Росатома

АО «Концерн Росэнергоатом» (Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») получил лицензию Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору на размещение Якутской атомной станции малой мощности в Усть-Янском улусе Республики Саха (Якутия). Это первая в истории современной России станция такого типа.

В основе проекта атомной станции малой мощности лежит новейшая российская разработка — водо-водяной ядерный реактор РИТМ-200Н, который является результатом адаптации инновационной технологии малой мощности судового исполнения под наземное размещение. Реакторы серии РИТМ-200 прошли испытания в суровых условиях Арктики на новейших российских ледоколах и соответствуют всем постфукусимским требованиям безопасности, предъявляемым к современным проектам АЭС. Станцию характеризуют компактность, модульность и сокращенные темпы сооружения по сравнению с атомными станциями большой мощности.

Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев назвал решение регулятора знаковым для мировой атомной отрасли.

«Получено разрешение на размещение первой современной наземной атомной станции малой мощности в суровых условиях Арктики и это в очередной раз подтверждает безусловное лидерство российских ядерных технологий. Подготовительные работы в районе поселка Усть-Куйга идут полным ходом. Уже сейчас на площадку завезено более 2000 тонн грузов, работает порядка 80 человек и 38 единиц техники. С каждым днем объемы работ нарастают. Ввод первой в мире наземной АСММ с реакторной установкой РИТМ-200Н мы планируем в 2028 году», — сказал он.