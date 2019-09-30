https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Госдолг РФ по итогам 2020 года составит 17,2 триллиона рублей, в 2021 году — 19,1 триллиона рублей и в 2022 году — 21,2 триллиона рублей.

Объём средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2020 году увеличится до 11,1 триллиона рублей, в 2021 голу — до 13,7 триллиона рублей, в 2022 году — до 16,2 триллиона рублей.

Также, согласно материалам к проекту бюджета, доходы РФ от дивидендов государственных компаний прогнозируются в 2020 году на уровне 760,6 миллиардов рублей, в 2021 году — 930,9 миллиардов рублей и в 2022 году — 1,079 триллиона рублей.

Как ранее писал News.ru доходы и расходы бюджета Москвы по сравнению с прошлым годом увеличились. При этом поступления более высокие, чем траты.