Горячая чашка: россиян предупредили о резком росте цен на кофе

Биржевые цены на кофе бьют рекорды. Всё потому, что аномальные заморозки после почти годовой засухи в Бразилии могут привести к сокращению урожая зёрен почти на треть. В ближайшие месяцы ценник на кофе вырастет и в магазинах, и кофейнях, причём существенно. Первое повышение — на 10–12% — можно ожидать уже в августе. О том, в силах ли правительство РФ смягчить ценовой удар — в материале NEWS.ru.

Поставщики предупредили российские торговые сети о резком росте цен на кофе в России в августе. В сети «Верный» сообщили, что поставщики кофе предупредили о повышении цен в августе на 10–12%, объяснив это резким подорожанием сырья. По данным ряда компаний, подорожание составило 70% и в первую очередь было вызвано проблемами с урожаем зёрен в Бразилии, пишет «Коммерсант» .

В «Ленте» сообщили, что поставщики говорят о повышении цен до 10%, пока уведомления находятся на рассмотрении. О том же заявил источник издания в другой крупной сети, добавив, что помимо роста стоимости сырья поставщики говорят о подорожании упаковки и логистики. Сети кофеен также готовятся к росту стоимости сырья при заключении новых контрактов в следующем году на 40–50%.

Пока кофе подорожал только на бирже — цены выросли до максимумов с 2014 года. Причиной стали погодные катаклизмы в Бразилии — крупнейшем поставщике кофе в мире. После продолжительной засухи, которая поставила почти столетний рекорд, страну накрыл холодный фронт. Из-за аномальных заморозков пострадало около 11% посевов. Как отмечает Bloomberg , низкие температуры особенно опасны для молодых кофейных деревьев. По этой причине урожайность может быть плохой даже спустя два года после нынешних заморозков. По экспертным прогнозам, в этом году урожай кофе может сократиться на 30%.

Рынок на эти новости отреагировал мгновенно: фьючерсы на арабику взлетели выше $2 за фунт (около 454 граммов). Напомним, на арабику приходится 75% мирового потребления кофе, при этом Бразилия обеспечивает почти 40% всех поставок. Масла в огонь подливают проблемы с поставками зёрен из Колумбии и Вьетнама, которые также входят в тройку крупнейших поставщиков продукта.

Ситуация на кофейном рынке обостряется на фоне подорожания морских перевозок и роста спроса на кофе в целом. Мировое потребление в этом году впервые с 2017 года превысит производство.

NEWS.ru

Растёт потребление и в России. Так, в 2019 году кофе впервые обогнал чай по популярности. Теперь россияне на своих кошельках, что называется, почувствуют разницу.

По мнению экономиста Никиты Кричевского, чтобы смягчить ценовой удар, правительство, скорее всего, обнулит импортные пошлины и даже (возможно) НДС. И это максимум, что оно может сделать.

Но даже двукратный рост цен на кофе — ничто по сравнению с тем, что страна пережила в конце 70-х. Тогда цена на кофе выросла в 10 раз: с двух до двадцати рублей за килограмм, — напоминает он.

pixabay.com

Снижение поставок кофе и их будущее удорожание, к сожалению, не «страшилка» торговых сетей, а реальность рынка, говорит аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Из-за климатических и логистических факторов складывается действительная нехватка продукта в мире. Минсельхоз США оценивает потребление кофе в 2021 году на уровне 165 млн мешков, то есть на 8,1 млн больше, чем годом ранее. А мировое производство, напротив, снизится до 164,8 млн мешков. Спрос окажется выше, чем предложение впервые с 2017 года. Это уже привело к взлёту биржевых цен в июле 2021 года только по сравнению с началом июня на 21% на бирже в Великобритании и на 22% — в США, напоминает Гойхман.

Но кофе — рыночный товар далеко не первой необходимости. Государство не станет принимать никаких мер при его подорожании, в отличие от ситуации с ценами на сахар, хлеб, мясо, овощи, — считает аналитик.

Подразумевается, что люди могут безболезненно отказаться от кофе или снизить его потребление. Поэтому рынок сам будет искать компромисс между продавцами и покупателями. По словам эксперта, слишком резкий рост цен в условиях падения доходов населения может привести к сокращению продаж. Соответственно, для конечного потребителя политика торговли и кофеен скорее будет гибкой.

В большей степени могут подорожать элитные сорта, для покупателей, которым менее важна цена. По массовым маркам подорожание по мере возможностей станет делиться между продавцами и покупателями. Первые способны частично сократить свою прибыльность по кофе, в том числе за счёт «размазывания» наценки на него на другие товары. Вторые же со вздохом примут небольшое подорожание в пределах 5-7%, на уровне привычной общей инфляции. Марк Гойхман трейдер и главный аналитик TeleTrade трейдер и главный аналитик TeleTrade

Генеральный директор Ассоциации производителей чая и кофе «Росчайкофе» Рамаз Чантурия также считает, что подорожание цен на кофе будет наиболее заметно в премиум-сегменте, а вот в эконом и средней категории продуктов покупатель не заметит существенной разницы. По его мнению, госрегулирование цен на кофе ситуацию не спасёт, ведь кофе не является товаром первой необходимости.

Так что россиянам ничего не останется, кроме как смириться с новыми ценниками. После нормализации рынка цены на кофе вряд ли снизятся, считают эксперты. Спустя время и продавцы, и покупатели приспособятся к новым условиям. Поставщики даже в случае снижения биржевых цен на кофе вряд ли решаться снизить стоимость, скорее, они будут стремиться компенсировать недополученные ранее доходы.