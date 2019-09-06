Восточный экономический форум в пятый раз собрал ведущих мировых политиков, экономистов и крупнейших инвесторов, чтобы сверить часы и наметить новые горизонты сотрудничества.
Традиционно центральным событием данного мероприятия стало пленарное заседание при участии президента России и глав ведущих стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Много вопросов, много решений. Но всё же политическая повестка не смогла перебить основную — экономическую.
Об итогах главного экономического форума — в материале News.ru.