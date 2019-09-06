В этом году Восточный экономический форум отмечает своё пятилетие. Традиционно на этой площадке обсуждаются важные вопросы, посвящённые международному экономическому сотрудничеству, развитию Дальневосточного региона и созданию комфортных условий для бизнеса. На остров Русский во Владивостоке приехали несколько тысяч участников из более чем 50 стран мира.

«На полях» форума работает и съёмочная группа News.ru.