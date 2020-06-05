Глава Ярославской области попросил смягчить ограничения для гостиниц

https://static.news.ru/photo/bfa3c592-a738-11ea-9371-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Миронов Фото: yarregion.ru

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов предложил Минэкономразвития и Роспотребнадзору смягчить для гостиниц ограничительные меры, введённые в связи с пандемией коронавируса, чтобы предотвратить их банкротство.

В своём письме на имя министра Максима Решетникова, Миронов отметил, что и-за вынужденного простоя предприятия гостиничной отрасли не могу зарабатывать. При этом гни несут расходы по содержанию имущества и выплате зарплаты персоналу.

В случае продолжения запрета на деятельность в течение еще одного-двух месяцев многие предприятия сферы окажутся под угрозой закрытия и банкротства, — цитирует губернатора РИА Новости.

Миронов добавил, что в апреле выручка российских гостиниц упала на 90% по сравнению с мартом. К концу 2020 года снижение доходов может составить до 70%.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, работа гостиниц может быть возобновлена только на третьем этапе смягчения ограничительным мер. К нему регионы могут переходить при снижении коэффициента распространения COVID-19 до 0,5 и ниже. В настоящее время это показатель в РФ составляет около единицы.

Ранее NEWS.ru писал что бизнес-омбудсмен Борис Титов высказался за снятие запрета на массовые мероприятия. По его словам, в противном случае большинство «системных игроков» из сферы шоу-бизнеса исчезнут с рынка.

В России, согласно последним данным, выявлено 449,8 тысячи случаев заражения. Выздоровели 212,6 тысячи человек, 5,5 тысячи умерли. В Москве 191 тысяча заболевших, 97,3 тысячи выздоровели, 2,8 тысячи скончались.